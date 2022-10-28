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警員動用電擊槍阻嫌犯徒步逃逸 卻見他被「火球吞沒」

編譯周辰陽／即時報導
美國阿肯色州日前發生州警掏出電擊槍射向一名拒絕攔檢的摩托車騎士，結果卻引燃了對方背包裡的汽油，導致他被「火球」吞沒，現正在醫院休養。（照片翻攝：Twitter / NECN）
美國阿肯色州日前發生州警掏出電擊槍射向一名拒絕攔檢的摩托車騎士，結果卻引燃了對方背包裡的汽油，導致他被「火球」吞沒，現正在醫院休養。（照片翻攝：Twitter / NECN）

美國阿肯色州日前發生州警掏出電擊槍射向一名正要徒步逃逸的摩托車騎士，卻引燃了對方背包裡的汽油，導致他被「火球」吞沒，現正在醫院休養。

NBC新聞與當地媒體《KTVE》27日報導，阿肯色州州警透過新聞稿表示，這名被電擊槍擊中的嫌犯是38歲的蓋勒（Christopher Gaylor），事件發生在小岩城（Little Rock），時間則是13日凌晨1時20分左右。

當時，蓋勒被目擊騎著沒有車牌的摩托車，沿著小岩城的亞設大道（Asher Avenue）行進。一位州警試圖攔檢，但蓋勒「拒絕照辦」與繼續行駛，因此引發了警匪追逐。

蓋勒一度將摩托車催到時速近161公里，同時無視沿途所有交通號誌，朝著30號州際公路（Interstate 30）騎過去，但最終仍在一處住宅區跳下摩托車，試圖跑步逃離追捕。根據報導與警方行車紀錄器畫面，其中一位州警掏出了電擊槍要阻止他，但當射出的電擊探針擊中時，「火球吞沒了蓋勒」。

根據報導，調查顯示蓋勒在他的背包內帶了一加侖的汽油，正是引發火勢的促進劑。州警當下用滅火器滅火，並在等候救護車前來時提供醫療協助。

當局表示，警方後來得知蓋勒被執法部門發出的多張待執行逮捕令（Outstanding warrants）通緝，現仍在住院，預期將會康復，並面臨重罪逃逸（Felony fleeing）、未登記車輛等多項指控。

當地媒體報導，阿肯色州警沒有人員正在接受涉及此事的調查，也沒有任何人被下令行政休假或受到紀律處分。警方表示，蓋勒據稱從未提及自己背包內正攜帶促進劑，背包外部也沒有什麼跡象表明他帶著促進劑。

阿肯色州 通緝 槍擊

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