反猶言論再踢鐵板 肯爺不請自來 被SKECHERS「送出」辦公室

饒舌歌手「肯爺」發表反猶太言論後，多家品牌已和他切割。（美聯社）

休閒鞋品牌SKECHERS 26日下午表示，饒舌歌手「肯爺」(Ye)肯伊威斯特 (Kanye West)唐突造訪該公司位於洛杉磯 的辦公室，隨後被護送離開；這起事件成為肯爺這位過氣歌手和時尚大人物發表反猶太 言論後，再次踢到鐵板的例證。

饒舌歌手「肯爺」因為發表反猶太言論，再次踢到鐵板,，26日下午唐突造訪休閒鞋品牌Skechers公司位於洛杉磯的總部，卻被「護送」離開。(路透)

目前已正式改名為肯爺的威斯特當天在未事前告知的情況下，突然現身SKECHERS洛杉磯辦公室，最後被兩位高層護送離開辦公大樓。

SKECHERS聲明表示，「考量肯爺涉及未經授權的拍攝，兩名SKECHERS主管與他短暫交談後，護送他及他的團隊離開辦公大樓。SKECHERS沒有考慮也無意與威斯特合作，我們譴責他近期的分裂言論，不容許反猶太或任何形式的仇恨發言。」SKECHERS再次強調，威斯特未獲SKECHERS公司邀約，不請自來。

威斯特在9月底至10月4日巴黎時裝周發表多款T恤，使用白人至上主義團體常用的「白人的命也是命」(White Lives Matter)標語。

肯爺發表種族歧視的反猶太言論後，許多企業及組織同聲譴責並與他畫清界線；Skecher事件的前一天，愛迪達(Adidas)才剛宣布立即終止與肯爺合作關係並停產與他攜手推出的Yeezy鞋款。

愛迪達表示，肯爺的行徑「令人無法接受，充滿仇恨和危險，違反公司多元化、包容、相互尊重和公平的價值觀」。

25日與肯爺切割的還有運動服和鞋類零售商 Foot Locker，以及服飾零售商「蓋璞」(Gap)，蓋璞繼9月結束與肯爺合作後，25日進一步撤下他協助設計的系列產品，重申不容忍反猶主義。

富比士(Forbes)雜誌報導，愛迪達與肯爺的合作關係讓他的淨身家增加到15億元，如今雙方終止合作，讓肯爺跌出億萬富豪榜，身家縮水至4億元；他主要資產來自音樂、房地產，以及前妻金卡戴珊(Kim Kardashian)塑身服飾Skims的5%股份。