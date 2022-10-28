「食人魔達默」道具服 eBay全面下架禁售

連續殺人犯達默的故事被改編為影集，道具服也在萬聖節前遭eBay下架。(Getty Images)

每年萬聖節 是千奇百怪創意造型的出籠時刻，但某些含有暴力意涵的打扮卻遭禁止。2021年引發收視轟動的網飛(Netflix )韓國原創影集「魷魚遊戲」(Squid Game)，劇中人物的制服裝扮便遭到某些學區下令禁止穿著到校，今年同樣在Netflix締造收視佳績的真人真事改編影集「食人魔達默」(Monster: The Jeffrey Dahmer Story)，男主角殺人魔達默(Jeffrey Dahmer)道具服則被拍賣網站eBay全面禁售。

「食人魔達默」今年在Netflix推出後，消費者便可以在eBay網站買到男主角達默的道具服。達默1978年至1991年間殺害並肢解17名男性，成為美國史上最駭人聽聞的連續殺人犯。1994年，達默在威斯康辛州監獄被另一名受刑人打死。

萬聖節即將到來，「食人魔達默」仍在Netflix熱播，eBay網站本周稍早卻全面禁止達默人物造型及相關配件的販賣。福斯數位新聞(Fox News Digital)報導，eBay發言人在聲明中說，達默角色道具服及相關配件銷售遭移除，是因為違反「暴力與暴力犯罪 規範」。聲明中指出，平台使用規範早就存在，「並不是新增或最近才敲定的決策」。

福斯數位新聞27日報導，以達默名字或達默萬聖節道具服關鍵詞在eBay搜尋商品，如今搜尋結果為零。