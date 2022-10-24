命大 魯西迪遇襲漸康復 但一眼失明、一手失能

今年8月在紐約上州遭到攻擊的作家魯西迪，已經一隻眼失明，一隻手喪失行動能力。(美聯社)

印度 裔美英雙籍名作家魯西迪 (Salman Rushdie) 8月在紐約州西部出席一場文學活動時遇襲，一名男子突然衝上台朝魯西迪猛刺攻擊，導致他身上多處受傷；魯西迪的經紀人近日透露他正在康復，但一隻眼失明、一隻手失去行動能力。

西語報紙「國家報」(El Pais)22日刊登的報導指出，文學經紀人威利(Andrew Wylie)透露魯西迪頸部有三處重傷、胸口及身體軀幹有另外15處傷。

現年75歲的魯西迪因1988年的作品「魔鬼詩篇」(The Satanic Verses)被指褻瀆伊斯蘭先知穆罕默德，惹怒穆斯林，1989年伊朗 精神領袖何梅尼(Ruhollah Khomeini)對魯西迪下達賞金達300萬元的追殺令，自此展開逃亡生活，四處躲避追殺，直到2001年才再次公開現身，多年來他不斷面臨死亡威脅，但這20年來行旅自由。

攻擊魯西迪的24歲兇嫌馬塔(Hadi Matar)來自新澤西州小鎮費爾悠(Fairview)，他對8月12日的蓄意謀殺和攻擊指控表示不認罪。

魯西迪遇刺後被送往賓州一家醫院治療，一隻手臂的神經被切斷，曾短暫戴上呼吸器。

經紀人威利拒絕透露魯西迪目前是否仍在醫院，表示不便討論他的行蹤，僅說，「他會活下來…這是最重要的。」

威利多年來一直與魯西迪討論類似的威脅，「下達追殺令後，這麼多年來他面對的主要危險，便是隨便某人不知從哪裡突然冒出來攻擊他。」

他將本案件與「披頭四」主唱約翰藍儂(John Lennon)比擬，「所以這無法防範，因為完全出乎意料、不合邏輯，就像約翰藍儂的謀殺案。」約翰藍儂1980年12月8日在紐約自家公寓前不幸遭人槍殺。

魯西迪1947年出生於印度，後來被送到英國的寄宿學校，之後就讀劍橋大學；2007年魯西迪因為對文學的貢獻被授予爵士頭銜。

魯西迪本次遇襲後，廣獲支持與同情，眾人譴責攻擊他為侵犯言論自由。

馬塔接受「紐約郵報」(New York Post)的監獄採訪時表示他討厭魯西迪，並讚揚何梅尼。伊朗當局否認涉入本次攻擊。