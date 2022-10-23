戴恐怖面具嚇幼童 密西西比州托兒所5員工遭控罪
在兩段影片於社群媒體廣為流傳後，密西西比州漢密爾頓(Hamilton)一家托兒所五名員工因涉嫌使用嚇人面具恐嚇所內寄托的幼兒，其中四人面臨三項虐待兒童重罪指控，一人面臨兩項未報告虐待和對未成年人簡單攻擊的輕罪指控。
密州門羅郡(Monroe County)警長克魯克(Kevin Crook)21日舉行記者會表示，他和郡及地區檢察官日前與這些幼兒的父母會面，至少一組家長在19日提出虐待兒童重罪指控，法官20日對這幾名女性工作人員發出逮捕令。克魯克說：「我們認為，她們因為不能對兒童體罰，所以用面具嚇小孩做該做的事。」
出現在社群媒體的兩段影片各在9月和10月拍攝；影片顯示密西西比州東北部Lil’ Blessings托兒學習中心一名員工，戴著酷似恐怖電影「驚聲尖叫」(Scream)系列裡的萬聖節面具，在距離孩子臉部幾吋遠處，對「沒有做好清潔工作或表現不好」的小孩尖叫，另一員工指出哪些孩子表現得好或壞，同時下指令。片中可以看到小孩害怕驚叫或從蒙面員工身邊跑開。
幼兒家長約翰遜(Katelyn Johnson)表示，她看到這些影片後大感震驚，她的兩歲兒子至今仍有創傷跡象，整夜難以入睡。她說：「這不是玩笑，一點也不好笑。不管有沒有戴面具，她們的行為都不可接受。我看了血壓升高，為我的孩子心碎。我非常生氣。」
克魯克指出，重罪指控將提交陪審團，以確定是否有足夠證據正式起訴。「很遺憾發生此事，希望人們從中記取教訓，」克魯克說：「它可以撕裂社區。涉及其中的人多少彼此認識，有很多情緒需要處理，我們的工作就是消除這些情緒，找出事實並呈現事實。」
五名被控員工都住在當地，四名被控三項虐兒重罪者為：21歲的麥坎德利斯(Sierra McCandless)、28歲的基爾本(Oci-Anna Kilburn)、25歲的紐曼(Jennifer Newman)和28歲的米爾斯(Misty Shyenne Mills)。被控兩項輕罪的是44歲的赫特森(Traci Hutson)。托兒所老闆桑德斯(Sheila Sanders)沒有面臨指控；她表示，影片曝光後，至少四名員工被解僱。
上一則
嚴重失職 德州小學21死槍案 首名在場警官被撤職
下一則
FB留言