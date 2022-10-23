戴恐怖面具嚇幼童 密西西比州托兒所5員工遭控罪

密西西比州一家托兒所五名員工因涉嫌使用嚇人面具恐嚇所內寄托的幼兒被捕控罪。（圖截自ABC影片）

在兩段影片於社群媒體 廣為流傳後，密西西比州 漢密爾頓(Hamilton)一家托兒所五名員工因涉嫌使用嚇人面具恐嚇所內寄托的幼兒，其中四人面臨三項虐待兒童重罪指控，一人面臨兩項未報告虐待和對未成年人簡單攻擊的輕罪指控。

密西西比州一家托兒所五名員工因涉嫌使用嚇人面具恐嚇所內寄托的幼兒被捕控罪。依次為25歲紐曼、28歲米爾斯、28歲的基爾本、21歲的麥坎德利斯及44歲的赫特森。(美聯社)

密州門羅郡(Monroe County)警長克魯克(Kevin Crook)21日舉行記者會表示，他和郡及地區檢察官日前與這些幼兒的父母會面，至少一組家長在19日提出虐待兒童重罪指控，法官20日對這幾名女性工作人員發出逮捕令。克魯克說：「我們認為，她們因為不能對兒童體罰，所以用面具嚇小孩做該做的事。」

出現在社群媒體的兩段影片各在9月和10月拍攝；影片顯示密西西比州東北部Lil’ Blessings托兒學習中心一名員工，戴著酷似恐怖電影「驚聲尖叫」(Scream)系列裡的萬聖節面具，在距離孩子臉部幾吋遠處，對「沒有做好清潔工作或表現不好」的小孩尖叫，另一員工指出哪些孩子表現得好或壞，同時下指令。片中可以看到小孩害怕驚叫或從蒙面員工身邊跑開。

幼兒家長約翰遜(Katelyn Johnson)表示，她看到這些影片後大感震驚，她的兩歲兒子至今仍有創傷跡象，整夜難以入睡。她說：「這不是玩笑，一點也不好笑。不管有沒有戴面具，她們的行為都不可接受。我看了血壓升高，為我的孩子心碎。我非常生氣。」

克魯克指出，重罪指控將提交陪審團，以確定是否有足夠證據正式起訴。「很遺憾發生此事，希望人們從中記取教訓，」克魯克說：「它可以撕裂社區。涉及其中的人多少彼此認識，有很多情緒需要處理，我們的工作就是消除這些情緒，找出事實並呈現事實。」

五名被控員工都住在當地，四名被控三項虐兒重罪者為：21歲的麥坎德利斯(Sierra McCandless)、28歲的基爾本(Oci-Anna Kilburn)、25歲的紐曼(Jennifer Newman)和28歲的米爾斯(Misty Shyenne Mills)。被控兩項輕罪的是44歲的赫特森(Traci Hutson)。托兒所老闆桑德斯 (Sheila Sanders)沒有面臨指控；她表示，影片曝光後，至少四名員工被解僱。