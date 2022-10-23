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嚴重失職 德州小學21死槍案 首名在場警官被撤職

編譯盧炯燊/綜合22日電
德州烏瓦德鎮羅布小學5月發生驚人校園槍案後，德州警政當局終於究責，開除一名當天在場卻毫無作為的警官。圖為寫有罹難小學生的十字架，豎立在校外。(美聯社)
德州烏瓦德鎮羅布小學5月發生驚人校園槍案後，德州警政當局終於究責，開除一名當天在場卻毫無作為的警官。圖為寫有罹難小學生的十字架，豎立在校外。(美聯社)

德州烏瓦德鎮(Uvalde)羅布小學(Robb Elementary School)今年5月造成19名兒童和兩名教師死亡的槍擊案，經過5個月之後，德州公共安全廳將當天在現場的一名警官撤職，成為因遇事反應猶豫不決而受懲處的第一人。

遭撤職的警佐馬爾多納多。(取自德州公共安全廳)
遭撤職的警佐馬爾多納多。(取自德州公共安全廳)

德州公共安全廳發言人只披露遭撤職的是警佐(Sergeant)馬爾多納多(Juan Maldonado)，但沒說明他當天在現場擔當何種角色以及具體的撤職原因。馬爾多納多也沒回應媒體的查詢。

事發於5月24日，一名槍手持AR-15式步槍在校內大屠殺，19名兒童和兩名教師遇害，事件震驚全國，但更令人嘩然的是，儘管有大批警察到場，但只在教室外包圍沒有入內救人，任由槍手屠殺。

州警是第一批抵達的警察，但沒有立即與槍手對抗，違反了標準的警察程序。經過70多分鐘後，警察才衝進課室擊斃槍手，結束了美國史上其中一起最嚴重的校園槍擊案。

事後經統計，最終有近400名警察趕到現場，包括州警、烏瓦德市警以及邊境巡邏人員等。

德州議會在其後一份報告指出，現場有90多名州警，比任何一個執法部門的執法人員還要多，有七名警察接受了內部調查。

州公共安全廳長麥克羅(Steve McCraw)事後稱執法部門的反應是嚴重失敗，但他將大部分責任歸咎於前烏瓦德學校警察局長阿雷東多(Pete Arredondo)，儘管他並沒在現場指揮，阿雷東多後來於8月被解雇。

對於這次有現場警官給撤職，烏瓦爾德市長、死傷者的父母及一些州議員，指責州公共安全廳卸責，將責任推給他人。

包括烏瓦德在內的選區州參議員、民主黨籍的古鐵雷斯 (Roland Gutierrez) 指出，追究公共安全廳的問責不應就此結束。他已提控公共安全廳，目的是獲取當天執法部門對槍擊案反應的文件。

至於在期中選舉競逐連任的共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)則支持麥克羅，認為各級執法部門都要為事件負責。

警察 德州 槍擊

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