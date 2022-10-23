奴隸制度 不少監獄仍存在 5州將公投 決定存廢

美國已在150多年前廢除蓄奴，但允許各州監獄 存在奴隸制度，做為對受刑人的懲罰方式。今年11月期中選舉，田納西州、阿拉巴馬州、路易西安納州、俄勒岡州、佛蒙特州等五州州民，將透過公投 決定州憲當中奴隸制度條文去留。

學者指出，廢除監獄奴隸制度的公投法案，有助於推動典獄改革。根據統計，全美約有80萬名受刑人從事勞動，通常是在遭到逼迫的情況下工作，卻沒有工資或工資極度微薄。

憲法第13修正案禁止蓄奴或強制勞役(involuntary servitude)，但如果奴隸制度市使用於對罪犯懲罰，則為例外。

公投如果通過，奴隸制度將從五州州憲條文裡廢除，但監獄當中的受刑人勞工 及工資問題，卻不會因此而自動獲得改變。到目前為止，全美只有三州通過廢除州憲奴隸制度文字的法案，其中科羅拉多州在2018年率先行動，相隔兩年後內華達州、猶他州相繼跟進。

專門研究獄政法規的洛杉磯加大(UCLA)法律教授杜洛維克(Sharon Dolovich)說：「這是潮流的開端。」

杜洛維克指出：「等到十年之後，我覺得當我們回頭來看，將為2022年時絕大多數州的州憲仍有這套制度感到可怕。」

學者表示，從精神層面來看，公投法案等於為美國監獄制度更高層次的問題討論，開啟了對話大門。根據美國民權聯盟(American Civil Liberties Union，ACLU)統計，美國民眾下獄機率超過其他國家，非洲裔在坐牢受刑人比率極高。

石溪大學(Stony Brook University)副教授、「歷史學家反奴隸制度」(Historians Against Slavery)倡議中心主任契斯(Robert Chase)指出：「我們已經接受事實，解放奴隸的同一條修正案，條文裡卻讓奴隸制度同樣存在」。

契斯指出：「在一整個世代裡，它讓非洲裔男性與女性又因此變回奴隸，他們入獄之後被當成私人企業的勞工。」

美國民權聯盟統計顯示，美國監獄裡的受刑人勞工每年大約製造20億元的商品與貨物，提供每年價值90億元的服務，換取收入讓監獄得以維持運作。