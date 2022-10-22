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北卡5死槍案 15歲兇手先打死16歲哥哥 再大開殺戒

編譯郭宣含／綜合21日電
北卡羅萊納州13日發生15歲青少年開槍殺人案，被害人之一是嫌犯的16歲哥哥。圖為嫌犯的住家，也是槍擊案的第一現場，已被當地警方封鎖。(美聯社)
北卡羅萊納州13日發生15歲青少年開槍殺人案，被害人之一是嫌犯的16歲哥哥。圖為嫌犯的住家，也是槍擊案的第一現場，已被當地警方封鎖。(美聯社)

美聯社報導，北卡羅萊納州13日發生15歲青少年開槍殺人案後，洛麗市(Raleigh)警察局20日公布一份長達四頁的初步報告指出，該名嫌犯先對其16歲的哥哥開槍，其後背包內有多發步槍和霰彈槍彈，皮帶上繫有大刀刀鞘；嫌犯家屬已確認其身分，但目前犯案動機仍不明。

警方公布的初步報告揭露槍擊案的更多細節，其中確認13日槍擊案死者包括一名休班警員，以及槍手的哥哥詹姆士·湯普森(James Thompson)等共五人，另有一名傷者是當地居民，傷勢嚴重但狀況穩定。

警察雖未在該報告中列出該青少年嫌犯姓名，但其雙親本周證實他是奧斯汀·湯普森(Austin Thompson)。報告指出，該名嫌犯從他哥哥被發現中槍和刺傷的地方逃走後步行近兩哩，並與警方交火，導致一名警察受傷。

根據該報告，警察當時多次命令槍手繳械投降，特警則企圖找出其確切位置；當警察逮捕他時，他似已身中一槍，位置在腰部，附近地上有一把霰彈槍和多枚彈殼，不過該報告並未說明他如何取得武器和如何受傷。

警方報告指出，警方從嫌犯行進方向判斷，16歲的詹姆士應是該起槍擊案的首名遇害者；奧斯汀的後背包內有多發步槍和霰彈槍子彈，皮帶上綁著大刀刀鞘，他被逮捕的建築前方則發現一把獵刀。

該報告指出，奧斯汀傷勢仍嚴重。其母19日表示，他被送進小兒科加護病房。當地檢察官則表示，檢方會把奧斯汀當作成人起訴。

該報告指出，目前這些攻擊的動機仍不明，被害人除了住處相近外，似乎並無任何關係。

美聯社指出，奧斯汀雙親本周公布一份聲明，除表示他們感到極其悲傷，也說「沒有跡象或警訊顯示奧斯汀會做出這樣的事情，我們會繼續與執法人員充分合作，盡力協助他們了解槍擊案的原因與過程。」

辯護律師並未就警方報告回應。洛麗市23日將舉行「洛麗市一起療傷」的守夜祈禱。

警察 槍擊 檢察官

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