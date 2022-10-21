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被控性騷男星 凱文史貝西無罪 律師：感謝陪審團識破虛假指控

編譯徐薏茹／綜合20日電
奧斯卡影帝凱文史貝西被男演員安東尼瑞普指控性騷擾，紐約聯邦法院陪審團20日裁定史貝西無罪。史貝西(中)離開法庭時未回答任何問題就離去。(美聯社)
奧斯卡影帝凱文史貝西被男演員安東尼瑞普指控性騷擾，紐約聯邦法院陪審團20日裁定史貝西無罪。史貝西(中)離開法庭時未回答任何問題就離去。(美聯社)

奧斯卡影帝、前「紙牌屋」男星凱文史貝西(Kevin Spacey)2017年因被多人指控性騷擾，演藝生涯遭受重創，但演員安東尼瑞普(Anthony Rapp)對他的性騷擾指控，紐約聯邦法院陪審團20日裁定史貝西無罪。

宣告判決時，史貝西先是低下頭，接著擁抱律師；他離開法院時未回答記者問題。

史貝西的律師珍妮佛．凱勒(Jennifer Keller)表示：「我們非常感激陪審團識破這些虛假的指控。接下來史貝西先生將被證明他在所有指控中的清白，任何指控都不是真實的。」

審判期間，現年50歲的瑞普作證指出當時26歲的史貝西邀請14歲的他到其公寓參加派對，待其他賓客離開後在臥室抱起瑞普並短暫把他壓在床上，瑞普隨後掙脫逃離，喝醉的史貝西問他是否確定要離開。

史貝西作證期間時而流淚，對陪審團表示這項指控內容從未發生，說自己從來不曾受14歲的人吸引。

史貝西證詞指出他當時住的是套房，與瑞普描述的房型不同，而且他除了喬遷派對之外從未舉辦任何聚會。史貝西告訴陪審團：「我知道我從不曾對瑞普或任何兒童有任何性方面的興趣。」

作證期間史貝西也對他2017年發表的聲明表示後悔；幾年前瑞普首度出面指控時，史貝西發布聲明稱他不記得這些事，但如果真的發生過，「我為極為不當的酒醉行為欠他最誠摯的道歉」。

史貝西表示當時#MeToo運動正盛行，他迫於公關人員與律師的壓力而發表上述聲明，他表示：「我學到了一件事，那就是永遠不要為沒做過的事道歉。」

終結辯論時，瑞普的律師指控史貝西說謊。瑞普離開法庭時也未回答記者問題。瑞普這項訴訟對史貝西求償4000萬元。

2017年瑞普與其他人的數項指控斷送史貝西如日中天的演藝事業，導致他被主演的Netflix熱門影集「紙牌屋」(House of Cards)除名，並失去其他工作機會；瑞普是影集「星際爭霸戰：發現號」(Star Trek: Discovery)的固定班底。

性騷擾 奧斯卡 Netflix

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