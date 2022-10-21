阿富汗難民夫婦 控告陸戰隊員夫婦綁架女嬰 被控者稱合法領養

去年8月美軍撤離阿富汗時，大批民眾蜂擁聚集在喀布爾機場圍牆邊，即使自己無法擠上飛機，也要冒險把嬰兒遞給陌生的美軍士兵，希望小孩能安全逃離神學士政權。(路透)

一對去年抵達美國的阿富汗 難民夫婦向聯邦法院控告一名陸戰隊員和他的妻子，指控兩人綁架他們的女嬰。

女嬰的親生父母和五個兄弟姊妹兩年前在美軍襲擊中被炸死，她被人從廢墟中救出，送到美軍駐阿富汗醫院治療數月後，與一對阿富汗新婚夫妻同住一起，國際紅十字會和阿富汗當局確認他們和女嬰有血緣關係。

女嬰住院期間，到阿富汗出差的陸戰隊律師馬斯特(Joshua Mast)得知女嬰的身世，返國回到維吉尼亞州的家後，他感覺受基督教信仰的驅使，一定要收養這名女嬰。但當時國防部、司法部 和國務院都認為，悄悄收養他國公民會嚴重傷害美國的軍事和外交關係。

在阿富汗當局為女嬰尋找親人之際，馬斯特對維州 法官說，女嬰是無國籍的戰爭孤兒，並稱阿富汗總統卡尼(Ashraf Ghani)即將簽署豁免對女嬰的國籍管轄。維州法官因此同意馬斯特夫婦看護女嬰，並在她的出生證明上將兩人標示為監護人。

但卡尼一直沒有簽署豁免，他的助手本月表示從未討論過此事，說豁免須經過法院程序，而且伊斯蘭律法禁止非穆斯林領養阿富汗嬰兒。

但馬斯特夫婦向聯邦法官出示他們是監護人的文件，要求法官禁止聯邦政府交出女嬰，介入此事的司法部律師表示，州一級的領養監護文件無效。聯邦法官拒絕干預後，女嬰被交給她的親屬。

阿富汗夫婦見到當時七個月大的女嬰時喜極而泣，但他們對美國法院發生的事情無從知曉。接下來的兩年，阿富汗夫婦以穆斯林教規撫養女孩，妻子繼續求學，丈夫在診所上班。

但馬斯特夫婦在維州法院已為人還在阿富汗的女嬰取了西方名字，完成了領養手續，將她納入國防部的健保系統，還給她預約兒科醫生門診。

馬斯特與阿富汗夫婦保持聯繫，提議將女孩送到美國看病，對方以旅途勞頓拒絕。但美軍去年撤離阿富汗改變了一切，阿富汗夫婦接受馬斯特的邀請，帶女孩來到美國。馬斯特接機後將他們領到移民官面前，出示的阿富汗護照顯示女孩的姓氏為馬斯特。

阿富汗夫婦感到震驚，更感震驚的是數日後馬斯特到安置點找他們，開車將時年兩歲半的女孩帶走。

如今女嬰雖三歲半，卻至少身陷四個備受關注的司法訴訟。馬斯特夫婦向法院表示，他們是女孩的合法父母，而阿富汗夫婦不是。提訴的阿富汗夫婦請求法院不要公布他們的身分，以免他們的阿富汗家人擔憂。