阿富汗難民夫婦 控告陸戰隊員夫婦綁架女嬰 被控者稱合法領養
一對去年抵達美國的阿富汗難民夫婦向聯邦法院控告一名陸戰隊員和他的妻子，指控兩人綁架他們的女嬰。
女嬰的親生父母和五個兄弟姊妹兩年前在美軍襲擊中被炸死，她被人從廢墟中救出，送到美軍駐阿富汗醫院治療數月後，與一對阿富汗新婚夫妻同住一起，國際紅十字會和阿富汗當局確認他們和女嬰有血緣關係。
女嬰住院期間，到阿富汗出差的陸戰隊律師馬斯特(Joshua Mast)得知女嬰的身世，返國回到維吉尼亞州的家後，他感覺受基督教信仰的驅使，一定要收養這名女嬰。但當時國防部、司法部和國務院都認為，悄悄收養他國公民會嚴重傷害美國的軍事和外交關係。
在阿富汗當局為女嬰尋找親人之際，馬斯特對維州法官說，女嬰是無國籍的戰爭孤兒，並稱阿富汗總統卡尼(Ashraf Ghani)即將簽署豁免對女嬰的國籍管轄。維州法官因此同意馬斯特夫婦看護女嬰，並在她的出生證明上將兩人標示為監護人。
但卡尼一直沒有簽署豁免，他的助手本月表示從未討論過此事，說豁免須經過法院程序，而且伊斯蘭律法禁止非穆斯林領養阿富汗嬰兒。
但馬斯特夫婦向聯邦法官出示他們是監護人的文件，要求法官禁止聯邦政府交出女嬰，介入此事的司法部律師表示，州一級的領養監護文件無效。聯邦法官拒絕干預後，女嬰被交給她的親屬。
阿富汗夫婦見到當時七個月大的女嬰時喜極而泣，但他們對美國法院發生的事情無從知曉。接下來的兩年，阿富汗夫婦以穆斯林教規撫養女孩，妻子繼續求學，丈夫在診所上班。
但馬斯特夫婦在維州法院已為人還在阿富汗的女嬰取了西方名字，完成了領養手續，將她納入國防部的健保系統，還給她預約兒科醫生門診。
馬斯特與阿富汗夫婦保持聯繫，提議將女孩送到美國看病，對方以旅途勞頓拒絕。但美軍去年撤離阿富汗改變了一切，阿富汗夫婦接受馬斯特的邀請，帶女孩來到美國。馬斯特接機後將他們領到移民官面前，出示的阿富汗護照顯示女孩的姓氏為馬斯特。
阿富汗夫婦感到震驚，更感震驚的是數日後馬斯特到安置點找他們，開車將時年兩歲半的女孩帶走。
如今女嬰雖三歲半，卻至少身陷四個備受關注的司法訴訟。馬斯特夫婦向法院表示，他們是女孩的合法父母，而阿富汗夫婦不是。提訴的阿富汗夫婦請求法院不要公布他們的身分，以免他們的阿富汗家人擔憂。
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