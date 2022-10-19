被控20年前在百貨公司性侵女作家 川普向法庭提供證詞

78歲的女作家珍‧卡若爾(右)指控川普強姦案，川普19日提交書面證詞。（美聯社）

美國前總統川普 今天就時尚雜誌Elle前專欄作家卡洛爾(E. Jean Carroll)誹謗案作證。卡洛爾先前指控川普20多年前性侵 她，但川普否認並反控她說謊，卡洛爾之後控告誹謗。

現年78歲的卡洛爾指控川普1990年代在紐約第五大道布格多夫古德曼百貨公司(Bergdorf Goodman)試衣間性侵她，但川普否認，反控她說謊來宣傳自己的書。卡洛爾隨後於2019年11月控告當時還是總統的川普誹謗。

法新社報導，川普上周聲請延後作證，遭紐約聯邦法院法官凱普蘭（Lewis Kaplan）駁回。

代表卡洛爾的紐約律師事務所Kaplan Hecker & Fink在聲明中說：「我們很高興代表我們的當事人…我們今天能夠取得川普的證詞。」這家事務所接著表示，無法進一步置評。

凱普蘭上周對作證一事裁定表示，卡洛爾和川普應分別於本月14日和19日提供證詞。目前尚不清楚卡洛爾14日是否有提供證詞。

目前也不清楚川普是否從他在佛羅里達州 的海湖俱樂部（Mar-A-Lago）寓所提交宣誓證詞。