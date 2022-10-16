MeToo運動5周年 美聯社訪3名「倖存者」她們這麼說…

演員蓋斯(前右一)2017年提出指控，稱2008年溫斯坦在飯店房間內企圖逼迫她觀看其手淫。(美聯社)

2017年在全球興起的「#MeToo」運動浪潮鼓勵曾遭遇性騷擾 、性暴力的女性站出來談論受害經歷，揭發性暴力犯罪 者的真面目，而當年引發這場運動、服刑中的前影壇大亨「淫魔」溫斯坦(Harvey Weinstein)本月再度在洛杉磯受審；如今#MeToo運動已過了五年，美聯社訪問到當年挺身而出的受害女性，瞭解這場社會運動如何改變她們的生活。

演員蓋斯 溫斯坦案控告人

蓋斯(Louisette Geiss)2017年提出指控，稱2008年溫斯坦在飯店房間內企圖逼迫她觀看其手淫；所幸當時她試圖跑出飯店房間時，門正好打開，才得以逃過狼爪。

除了透過司法體系抗爭，她還寫了一齣音樂劇講述女性在職場飽受性暴力慣犯騷擾的故事。司法體系的抗爭過程令蓋斯深感沮喪，「最終，司法系統仍然沒有在對的位置擊敗他(溫斯坦)，實際上是社會將他拉下台」。

她也坦承偶爾會後悔挺身而出，擔心這件事對兒女的影響；案子被揭發前，蓋斯最小的孩子才幾周大，但也是為了自己的小孩，讓她覺得必須站出來，「為了女性和孩子做出更大的改變，為了你我的孩子，重要的是我要站出來這麼做。」

康斯登 喜劇明星比爾寇斯比性侵 案受害者

對康斯登(Andrea Constand)來說，過去五年跌宕起伏，遑論這之前的十年。她說：「我認為這是非常需要時間來處理的議題，因為性暴力廣泛深遠，在會議室、公司、娛樂產業以及普遍的所有領域」、「守著秘密真的會讓人生病。」

康斯登寫了一本回憶錄、創建基金會幫助性侵案受害者，並設立一款應用程式，受害者可以用來尋找「創傷知情」(trauma-informed)服務。

儘管經歷許多波折，但她認為「這是正確的事。」

塔拉娜‧伯克 2006年創造MeToo一詞的社會運動家

過去五年伯克(Tarana Burke)建立一個組織來推動這場運動，並出版一本回憶錄，部分內容談及她七歲時被性侵的經歷。她表示：「我們需要看到可持續下去的改變，我們還在努力，但如果沒有#MeToo，過去五年看到的轉變本來需要20年才會實現，這很驚人。」