北卡5死2傷槍案 兇手才15歲 被逮重傷住院 動機不明

北卡州洛麗市13日造成五死二傷的慘案是由一名年僅15歲的少年犯下；洛麗市警察局長艾瑟特拉‧帕特森14日強忍悲戚說明案情進度。(美聯社)

北卡羅來納州 洛麗市(Raleigh)警方14日表示，13日在該市射殺五人、射傷兩人的槍手是一名15歲少年，肇禍潛逃時被警方圍困在一戶民宅遭逮捕，目前重傷住院，動機仍不明；拜登 總統14日為這起槍擊 案哀悼，也呼籲國會禁止攻擊性武器。

洛麗警察局長艾瑟特拉．帕特森(Estella Patterson)表示，該名槍手在13日傍晚先在市中心社區街道射殺兩人，接著逃往一處健康步道，再開槍殺害另三人與射傷兩人，逃亡數小時後在一處民宅遭警方圍捕；該名少年作案動機仍不明。

帕特森表示，這起槍擊案引起警方大規模回應與圍捕，並搜查逾兩哩的區域才成功逮到該名青少年。警方尚未弄清其犯案動機，也未透露其身分、如何受傷與使用槍枝。

帕特森在記者會上表示，本起槍擊案受害人涵蓋不同種族，年齡介於16歲至50多歲；死者包括洛麗市準備去執勤的29歲警察，一名傷患重傷住院，第二名傷患是33歲警察，目前已從醫院返家。

美聯社報導，這是今年第25起造成死傷的大規模槍擊案；大規模槍擊案定義是造成不含槍手的四人或更多人死亡的槍擊案。

拜登14日為全國最新一起槍擊案哀悼時，也呼籲國會禁止步槍，「夠了，我們為太多家庭哀悼與祈禱，這些家庭得承受大規模槍擊案的可怕重負」。

「為了逝去的生命和挽救更多生命，我採取歷史性行動阻止美國槍枝暴力，包括簽署近30年最重大的槍枝安全法。但我們必須做更多，我們必須通過禁止攻擊武器法令。」拜登表示：「美國人普遍支持讓武器戰遠離街道的行動，眾院民主黨人已通過，參院也該照做，把法案送到我桌上，我會簽署。」

北卡州民主黨州長庫柏(Roy Cooper)稱這起槍擊案是「令人惱怒又悲慘的槍枝暴力行為」；洛麗市長則稱此案凸顯有必要終結槍枝暴力。

根據北卡州法律，15歲青少年犯案通常會移送少年法庭，但若被控一級謀殺且被法官認定具相當理由，少年法庭法官必須將該案送到少年高等法院，將其當作成人審理。北卡當局並未評論該名槍手可能面臨哪些指控。