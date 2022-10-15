我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯

編譯周芳苑／綜合14日電

密西根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)2020年遭綁架未遂案日前第三次審判，一名女陪審員頻頻對其中一名被告微笑、似乎在放電調情，法官聲稱會緊盯著她。

傑克遜郡巡迴法官威爾遜(Thomas Wilson)告訴被告律師，該女性陪審員直視該名被告、臉上露出笑容，次數之多足以引人注意，他將密切關注並稱，「我還不曉得是不是要讓她退出(陪審團)」。

疑似被調情的對象是22歲密西根州居民貝拉爾(Paul Bellar)，他是這起轟動一時的國內恐怖主義案件中最年輕的被告，先前已有四名同案被告被定罪、另兩人則在聯邦法院被無罪釋放後，目前正接受審判。

貝拉爾的律師坦言看到兩人互動，但認為貝拉爾並未眨眼或做任何事，不足以根據兩人互動便驅逐陪審員。

另兩名被告辯護律師也不認同對陪審員的調情指控。辯護律師強納森(Kareem Johnson)說，僅因一年輕女子看著某處就認定為調情，是性別歧視，另一辯護律師巴拉德(Leonard Ballard)則反對法官審訊陪審員。

法官可私下針對調情嫌疑詢問陪審員，但他表示暫時將不會這麼做。

密西根州 歧視

上一則

申領疫期兒童抵稅 11月15日最後期限

下一則

夢想生計畫 聯邦法官裁定可續執行 但拒收新申請案

延伸閱讀

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑
溫斯坦性侵案審判 紐森妻願公開身分、出庭指控淫魔

溫斯坦性侵案審判 紐森妻願公開身分、出庭指控淫魔
貿協搭橋 台美鏈擴大合作 在美舉辦台灣形象展

貿協搭橋 台美鏈擴大合作 在美舉辦台灣形象展
密西根舞獅隊 傳承文化拉近族裔距離

密西根舞獅隊 傳承文化拉近族裔距離

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
曾拿下「美國偶像」19季亞軍威利史賓斯因車禍逝世。(取材自推特)

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

2022-10-12 23:12
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
社安署定13日公布2023年社安金的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅。（Getty Images）

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

2022-10-10 22:27

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起