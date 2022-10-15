陪審員庭訊中對被告調情？ 底特律法官：我會緊盯

密西根州 州長惠特默(Gretchen Whitmer)2020年遭綁架未遂案日前第三次審判，一名女陪審員頻頻對其中一名被告微笑、似乎在放電調情，法官聲稱會緊盯著她。

傑克遜郡巡迴法官威爾遜(Thomas Wilson)告訴被告律師，該女性陪審員直視該名被告、臉上露出笑容，次數之多足以引人注意，他將密切關注並稱，「我還不曉得是不是要讓她退出(陪審團)」。

疑似被調情的對象是22歲密西根州居民貝拉爾(Paul Bellar)，他是這起轟動一時的國內恐怖主義案件中最年輕的被告，先前已有四名同案被告被定罪、另兩人則在聯邦法院被無罪釋放後，目前正接受審判。

貝拉爾的律師坦言看到兩人互動，但認為貝拉爾並未眨眼或做任何事，不足以根據兩人互動便驅逐陪審員。

另兩名被告辯護律師也不認同對陪審員的調情指控。辯護律師強納森(Kareem Johnson)說，僅因一年輕女子看著某處就認定為調情，是性別歧視 ，另一辯護律師巴拉德(Leonard Ballard)則反對法官審訊陪審員。

法官可私下針對調情嫌疑詢問陪審員，但他表示暫時將不會這麼做。