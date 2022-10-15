我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國會暴亂調查委員會通過傳喚 消息人士：川普考慮出席

加速統一 金融時報：習將在20大警告美勿干涉台灣問題

連開18槍 內華達州男子被控殺害賭城亞裔警員

編譯周芳苑／綜合14 日電
在拉斯維加斯警局服務了23年的亞裔警察傅邰，13日執勤時被射殺，遺下19歲的女兒。(美聯社)
在拉斯維加斯警局服務了23年的亞裔警察傅邰，13日執勤時被射殺，遺下19歲的女兒。(美聯社)

內華達州檢察官14日表示，一男子被控殺害一名拉斯維加斯市的亞裔警員，他共開了18槍然後駕車逃離現場，該男子女友的母親也在事件中受傷。

當局稱，13日稍早，在距離拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada, Las Vegas)不遠處發生槍擊事件，警員傅邰(Truong Thai，譯音)遭射殺身亡，24 歲的漢普頓(Tyson Shawn Jordan Hampton)案發後不久在幾個街區外被捕。

地方檢察官沃爾夫森(Steve Wolfson)稱，從證據來看，被告當時正接受的是「輕罪」調查，槍擊事件沒有必要發生，這位警員大可不必因此喪命。

漢普頓14日首次出庭，被告因謀殺和謀殺未遂等八項重罪、以及罪刑較輕的家暴傷害而遭到羈押，不得保釋，等待18日傳訊；他目前被拘留在拉斯維加斯的克拉克郡監獄。

沃爾夫森說，傅邰和另一警員是回應漢普頓女友和她母親的報案電話，於13日凌晨1時左右前往拉斯維加斯大道以東幾個街區。

克拉克郡警長喬隆巴多(Joe Lombardo)14日當天稱有兩名警員與嫌犯交火。相關部門未透露另一名警員的身分，僅稱該員目前被安排帶薪休假。

警方稱，事件發生時，傅邰身穿防彈背心但上半身還是中彈，送醫後不治。受傷女子則無生命危險。

紀錄顯示，漢普頓有多項前科。他先前涉嫌在一起家庭糾紛中亮槍恐嚇，但在2021年4月出庭時對這項輕罪指控拒絕答辯；另一項持械襲擊的重罪指控，則在漢普頓遵守法庭命令服完緩刑並交出手槍後被取消。

沃爾夫森稱，13日槍擊案中的證人拒絕合作。

拉斯維加斯及周邊地區乃至於全美各地近來陸續發生涉及警察的暴力事件。

警方表示，警員傅邰現年49歲，任職拉斯維加斯警局23年間曾任巡邏和訓練官、金融犯罪調查員和槍械教官，離婚的他育有一名19歲的女兒，是活躍的排球運動員和教練。

槍擊 檢察官 警察

上一則

夢想生計畫 聯邦法官裁定可續執行 但拒收新申請案

下一則

帕克蘭高中槍案 陪審員傳遭威脅 一罪不二罰 調查結果不影響判刑

延伸閱讀

51年麥克米克湖畔展廳發展觀光 招商整建

51年麥克米克湖畔展廳發展觀光 招商整建
颶風伊恩來襲 母親家水淹3呎受困 他跳窗游泳45分鐘救援

颶風伊恩來襲 母親家水淹3呎受困 他跳窗游泳45分鐘救援
「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人

「水淹到肚臍」86歲老母拒絕撤離 佛州男跳窗游泳救人
安珀赫德自稱沒錢 卻被拍到跟女兒、女友共遊西班牙

安珀赫德自稱沒錢 卻被拍到跟女兒、女友共遊西班牙

熱門新聞

特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
美國史丹福大學一名女子7日竟被「強行拖入」校園大樓的地下室內性侵，成為該校近幾個月發生的第2起性侵事件。圖為示意圖。（美聯社）

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

2022-10-10 00:21
曾拿下「美國偶像」19季亞軍威利史賓斯因車禍逝世。(取材自推特)

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

2022-10-12 23:12
來自瓜地馬拉的巴里奧，身分非法，6日在拉斯維加斯賭城，以刀連刺死兩名歌舞女郎。圖為巴里奧7日在法院過堂。(美聯社)

「被嘲笑洩憤」無證客賭城隨機捅人 2死6傷

2022-10-08 20:57
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
社安署定13日公布2023年社安金的生活成本調整(COLA)，預計將調高9%，為40年來最大漲幅。（Getty Images）

社安金明年漲幅估達9% 400萬兒童也受惠

2022-10-10 22:27

超人氣

更多 >
紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬

紐約10華人涉殺豬盤被捕 詐騙逾1800萬
習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？

習近平與他的博士論文：代寫抄襲疑雲...但誰能質疑？
學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小

學歷高沒用？美大學和碩士畢業生起薪差距連五年縮小
WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見

WSJ：習近平掌權10年拚與美一戰 備戰態度1979來首見
颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起

颶風災情讓佛州房屋保險暴增 超級有錢人才住得起