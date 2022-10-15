連開18槍 內華達州男子被控殺害賭城亞裔警員

在拉斯維加斯警局服務了23年的亞裔警察傅邰，13日執勤時被射殺，遺下19歲的女兒。(美聯社)

內華達州檢察官 14日表示，一男子被控殺害一名拉斯維加斯市的亞裔警員，他共開了18槍然後駕車逃離現場，該男子女友的母親也在事件中受傷。

當局稱，13日稍早，在距離拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada, Las Vegas)不遠處發生槍擊 事件，警員傅邰(Truong Thai，譯音)遭射殺身亡，24 歲的漢普頓(Tyson Shawn Jordan Hampton)案發後不久在幾個街區外被捕。

地方檢察官沃爾夫森(Steve Wolfson)稱，從證據來看，被告當時正接受的是「輕罪」調查，槍擊事件沒有必要發生，這位警員大可不必因此喪命。

漢普頓14日首次出庭，被告因謀殺和謀殺未遂等八項重罪、以及罪刑較輕的家暴傷害而遭到羈押，不得保釋，等待18日傳訊；他目前被拘留在拉斯維加斯的克拉克郡監獄。

沃爾夫森說，傅邰和另一警員是回應漢普頓女友和她母親的報案電話，於13日凌晨1時左右前往拉斯維加斯大道以東幾個街區。

克拉克郡警長喬隆巴多(Joe Lombardo)14日當天稱有兩名警員與嫌犯交火。相關部門未透露另一名警員的身分，僅稱該員目前被安排帶薪休假。

警方稱，事件發生時，傅邰身穿防彈背心但上半身還是中彈，送醫後不治。受傷女子則無生命危險。

紀錄顯示，漢普頓有多項前科。他先前涉嫌在一起家庭糾紛中亮槍恐嚇，但在2021年4月出庭時對這項輕罪指控拒絕答辯；另一項持械襲擊的重罪指控，則在漢普頓遵守法庭命令服完緩刑並交出手槍後被取消。

沃爾夫森稱，13日槍擊案中的證人拒絕合作。

拉斯維加斯及周邊地區乃至於全美各地近來陸續發生涉及警察 的暴力事件。

警方表示，警員傅邰現年49歲，任職拉斯維加斯警局23年間曾任巡邏和訓練官、金融犯罪調查員和槍械教官，離婚的他育有一名19歲的女兒，是活躍的排球運動員和教練。