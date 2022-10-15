連開18槍 內華達州男子被控殺害賭城亞裔警員
內華達州檢察官14日表示，一男子被控殺害一名拉斯維加斯市的亞裔警員，他共開了18槍然後駕車逃離現場，該男子女友的母親也在事件中受傷。
當局稱，13日稍早，在距離拉斯維加斯內華達大學(University of Nevada, Las Vegas)不遠處發生槍擊事件，警員傅邰(Truong Thai，譯音)遭射殺身亡，24 歲的漢普頓(Tyson Shawn Jordan Hampton)案發後不久在幾個街區外被捕。
地方檢察官沃爾夫森(Steve Wolfson)稱，從證據來看，被告當時正接受的是「輕罪」調查，槍擊事件沒有必要發生，這位警員大可不必因此喪命。
漢普頓14日首次出庭，被告因謀殺和謀殺未遂等八項重罪、以及罪刑較輕的家暴傷害而遭到羈押，不得保釋，等待18日傳訊；他目前被拘留在拉斯維加斯的克拉克郡監獄。
沃爾夫森說，傅邰和另一警員是回應漢普頓女友和她母親的報案電話，於13日凌晨1時左右前往拉斯維加斯大道以東幾個街區。
克拉克郡警長喬隆巴多(Joe Lombardo)14日當天稱有兩名警員與嫌犯交火。相關部門未透露另一名警員的身分，僅稱該員目前被安排帶薪休假。
警方稱，事件發生時，傅邰身穿防彈背心但上半身還是中彈，送醫後不治。受傷女子則無生命危險。
紀錄顯示，漢普頓有多項前科。他先前涉嫌在一起家庭糾紛中亮槍恐嚇，但在2021年4月出庭時對這項輕罪指控拒絕答辯；另一項持械襲擊的重罪指控，則在漢普頓遵守法庭命令服完緩刑並交出手槍後被取消。
沃爾夫森稱，13日槍擊案中的證人拒絕合作。
拉斯維加斯及周邊地區乃至於全美各地近來陸續發生涉及警察的暴力事件。
警方表示，警員傅邰現年49歲，任職拉斯維加斯警局23年間曾任巡邏和訓練官、金融犯罪調查員和槍械教官，離婚的他育有一名19歲的女兒，是活躍的排球運動員和教練。
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