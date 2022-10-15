帕克蘭高中槍案 陪審員傳遭威脅 一罪不二罰 調查結果不影響判刑

帕克蘭高中罹難者之一霍伊爾(Luke Hoyer)的父母在聽取陪審團決定後，難掩失望情緒，相擁啜泣。(美聯社)

2018年佛州 帕克蘭高中重大槍擊案，陪審團針對量刑輕重審議長達數月後，13日建議判處兇手克魯茲 (Nikolas Cruz)終身監禁不得假釋，讓他躲過死刑，引發罹難家屬的震驚與不滿；就在此時，傳出陪審團研議案情時，有陪審員遭威脅，檢方14日已要求執法單位調查。

法庭文件顯示，一名陪審員13日聲稱自己在審議克魯茲刑罰時，受到另一名陪審員威脅。該案檢察官 麥肯(Carolyn McCann)14日向法官提出書面動議，要求執法部門調查，法官已同意；相關訊息也已移交給調查人員。

不過，美聯社引述法律專家報導，受到一罪不二罰(Double Jeopardy)規範，即便調查出結果，可能也不會影響該案判刑。

這起陪審員之間的糾紛是本案審議期間關係緊張的最新跡象；一名陪審員13日寫信給法官，聲稱審議氣氛「緊繃」；她提到自己將投票支持判處終身監禁時，部分陪審員變得「很不高興」。

陪審團長托瑪斯(Benjamin Thomas)則告訴有線電視新聞網(CNN)所屬的WFOR電視台，指陪審員立場分歧，12名陪審員有三人反對判處死刑。陪審團建議判處終身監禁、不得假釋，這樣的結果也激怒了部分受害者家屬。

法庭文件指出，陪審團13日在法庭上宣讀不判處死刑的決定後，一名陪審員打電話給檢察官，指審議期間，她在陪審室受到另一名陪審員威脅。檢察官為此通知布勞沃德法院巡迴法官伊莉莎白‧謝瑞爾(Elizabeth Scherer)並提出動議，要求執法人員詢問覺得受到威脅的陪審員。

克魯茲承認他在2018年2月14日於佛州帕克蘭Marjory Stoneman Douglas高中槍殺了14名學生和三名教職人員，射傷17人。由於克魯茲對所有罪名(17項謀殺罪和17項謀殺未遂罪)認罪，法院直接進入量刑階段。

當陪審團的量刑建議13日在法庭被大聲宣讀時，陪審員都直視前方或凝視自己的腿。在場的受害者家屬明顯情緒激動，許多人希望兇手被判處死刑，在聽到判決後感到憤怒和難以置信，對此決定極為失望。

法官訂11月1日對克魯茲宣判。