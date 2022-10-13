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北卡高球場槍擊案5死 嫌犯已被捕 疑持長槍白人青少年

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北卡高球場槍擊案5死 嫌犯已被捕 疑持長槍白人青少年

編譯郭宣含／綜合13日電
北卡州13日晚間傳出連續槍擊，已造成多人受傷，警方封鎖現場，但仍未逮到嫌犯。（美聯社）
北卡州13日晚間傳出連續槍擊，已造成多人受傷，警方封鎖現場，但仍未逮到嫌犯。（美聯社）

北卡羅來納州洛麗市(Raleigh)13日傍晚爆發槍擊案，洛麗市長瑪麗-安·鮑德溫(Mary-Ann Baldwin)表示，造成至少五人死亡，包括一名休班警察，另有多人中彈；洛麗市警察局在晚間9時45分透過推特宣布，嫌犯已被逮捕，警方未公布槍手身分，但美國廣播公司11 (ABC 11)報導，槍手可能是一名身穿迷彩裝、持長槍作案的白人青少年。

鮑德溫表示，除了至少五人死亡之外，另有至少兩人被送醫，其中一人是洛麗市警察，雖受重傷但無生命危險。

美聯社報導，多輛警察和救護車從13日午後蜂擁至黑丁漢姆(Hedingham)社區，警察鎮守數小時顯然在追捕嫌犯；截至傍晚，案發過程及原因等細節仍不清楚。

北卡州州長7時前在推特表示：「州與地方警察留守現場，努力阻止槍手並保衛人民安全。」

WakeMed醫院發言人勞格里(Deb Laughery)稍早則表示，該槍擊案中至少四人被送到該院治療。

此前警察封鎖黑丁漢姆區多條街道，多輛警察停在一棟兩層樓住家的街道與車道；該社區比鄰紐斯河(Neuse River)綠道走廊，離洛麗市中心約九哩。

有線電視新聞網(CNN)報導，這起槍擊案和後續追捕長達數小時，從直升機鏡頭畫面可見逾十輛救護車在黑丁漢姆社區沿路排成一列。

CNN報導，當時一名在黑丁漢姆高爾夫球俱樂部(Hedingham Golf Club)練習場的婦女表示，「源源不絕的警察」開進該區，她並未聽到任何槍響，但警鈴持續大作讓人聽不清楚。

該名婦女告訴CNN，高爾夫球場人員叫我們盡快離開或找掩護，「他們很冷靜，但我聽出不對勁，便趕緊離開。」

警方傍晚6時前在推特表示，紐斯河綠道附近仍是進行中的槍擊案現場，約8時30分時建議民眾待在家等待通知。洛麗警察局傍晚8時許稱將嫌犯「限制」在一處住宅，9時後則公布將嫌犯拘捕，但未公布槍手身分。

該槍擊案讓安靜的黑丁漢姆宛如被封鎖，附近交通塞車，警報器遠遠大響不停。紐約時報報導，一名開車返家的當地住戶表示：「我想回家，我不敢相信我的社區會發生槍擊案，真可怕。」

鮑德溫在記者會上表示：「我們必須阻止美國出現這種無意識暴力，我們必須處理槍枝暴力。」

警察 槍擊 推特

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