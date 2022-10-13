911假報案電話誘殺 康州警2死1重傷 兄弟檔嫌下場慘

康州員警遭到襲殺的現場，犯案兄弟一遭擊斃，一受傷治療。（美聯社）

康乃狄克州12日晚間驚傳警察 被誘殺命案，歹徒以發生家暴 事件為餌，打911求救電話，伏擊趕到現場處理的員警，導致兩名警員死亡、一人重傷的慘劇；做案的兄弟檔嫌犯一人遭警方擊斃，另一人則中彈送醫。

案件發生在距離紐約市 不到兩小時車程的布瑞斯妥( Bristol)市；警方經初步調查後認定是一起「刻意引誘」員警入彀、蓄意謀殺案件；布瑞斯妥市警局員警德孟提(Dustin Demonte，35歲)和漢姆吉(Alex Hamzy，34歲)不幸犧牲，魯拉托(Alec Iurato，26歲)重傷送醫。

康州警局發言人潔爾悌瑪(Christine Jeltema)說，布瑞斯妥市警局晚間10時29分接獲911求救電話，說紅石山路某戶人家兩兄弟在打架，員警一到場，嫌犯卜拉徹(Nicholas Brutcher，35歲)站在門口朝警方開槍，當場打死漢姆吉，也中彈受傷的德孟提送醫不治。

卜拉徹自己也當場被擊斃，他弟弟納山(Nathan Brutcher，32歲)也被警方擊中送醫。

住在對街的羅德瑞格斯(Norberto Rodriguez)說，他看到一名身穿迷彩服的男子持槍從屋裡走出來，另一名男子跑出來想要制止持槍男子，被持槍男子射中。

鄰居雷捷(Ronald Legere)說，他聽到總共約15聲槍響，雖沒看到開槍實況，「但聽到槍聲和喊叫聲。」

也住在對街的賀本史柴特(Melissa Hebenstreit)13日說，是她在事件發生後打電話報警。「我走出屋外，還聞得到彈藥的味道。」她邊說邊哭，因為兩位殉職的警察她都認識。

市警局長顧爾德(Brian Gould)說，「這場廝殺毫無道理。」

州警局重罪調查人員仍在釐清到底何故發生這起命案，WABC電視台引述一名警察的說法報導，警方處理完該市一家酒吧打架案後，發生此事。

州長13日下令全州降半旗，哀悼殉職的警察，也提醒民眾，員警每天都是提著人頭，為治安賣命，大家得認清這一殘酷事實。

布瑞斯妥位於康州中部、紐約市東北約80哩處，人口6萬，漢姆吉就是土生土長的警察，2014年加入警局，已婚；德孟提2012年起任職，去年才升巡佐，遺下二子，妻子還懷著老三。