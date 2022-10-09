MeToo主角 「淫魔」溫斯坦洛城受審 2年前已在紐約被定罪服刑23年

已在紐約州被定罪的「淫魔」溫斯坦10日將在他曾經橫行的洛杉磯受審。(美聯社)

前好萊塢 重量級製作人、「淫魔」溫斯坦 (Harvey Weinstein) 在引發「#MeToo」運動五周年後，10日將在他曾經橫行的洛杉磯受審。

這個現年70歲的前電影 大亨，早於2020年3月因性侵 多名女性，在紐約被定罪，遭重判23年有期徒刑。現在他涉及5名女性的4項強姦罪及其他7項性侵犯罪名而被起訴，10日起開始為期8個星期的聆訊。溫斯坦已否認有關罪名。

聆訊將由陪審團裁決，此案會有另外4名女子以控方證人作證，陳述她們遭溫斯坦性侵，雖然這些陳述並未導致控罪，但檢察官希望藉此向陪審員說明溫斯坦有觸犯此類行為的傾向。

可以肯定的是，本次審訊已不再有兩年前在紐約審訊時那樣轟動，不僅因為這只是性侵案的續集，而且溫斯坦已經服刑，疾病纏身極有可能老死獄中。

位於洛杉磯市中心的法院大樓，也沒有像紐約法院那樣專設入口，他會直接由監獄中帶入法庭，不會給法院外的媒體及抗議者看到。法院也只許每天有十餘名記者進入法庭，包括兩名審訊素描者，紐約則准許有數十人之多。

此案的起訴書所提及的姦淫過程，與過去的都差不多，溫斯坦以商務會議為幌子在他位於比華利山的豪宅及和洛杉磯的豪華酒店內，憑藉權勢性侵姦淫。

一部以兩名虛構紐約時報記者，揭發溫斯坦淫行而觸發「#MeToo」運動的電影「她說」(She Said)，將於11月18日在審訊期間上映，溫斯坦的代表律師認為電影的宣傳會影響陪審團的裁決，因此要求延後審訊，但為法官駁回。

溫斯坦縱橫好萊塢超過40年，監製過多部取得奧斯卡獎項的名作，有好萊塢之王的稱號。溫斯坦性侵女性成癮，受害者從下屬到女星不計其數，在好萊塢早已是半公開秘密，但各方忌憚他位高權重而睜一眼閉一眼，直到2017年10月給紐約時報及紐約客(The New Yorker)聯手以多篇重量級調查報導揭發，他從神壇落下，「#MeToo」運動從此席捲全球。