我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

MeToo主角 「淫魔」溫斯坦洛城受審 2年前已在紐約被定罪服刑23年

編譯盧炯燊／綜合8日電
已在紐約州被定罪的「淫魔」溫斯坦10日將在他曾經橫行的洛杉磯受審。(美聯社)
已在紐約州被定罪的「淫魔」溫斯坦10日將在他曾經橫行的洛杉磯受審。(美聯社)

好萊塢重量級製作人、「淫魔」溫斯坦 (Harvey Weinstein) 在引發「#MeToo」運動五周年後，10日將在他曾經橫行的洛杉磯受審。

這個現年70歲的前電影大亨，早於2020年3月因性侵多名女性，在紐約被定罪，遭重判23年有期徒刑。現在他涉及5名女性的4項強姦罪及其他7項性侵犯罪名而被起訴，10日起開始為期8個星期的聆訊。溫斯坦已否認有關罪名。

聆訊將由陪審團裁決，此案會有另外4名女子以控方證人作證，陳述她們遭溫斯坦性侵，雖然這些陳述並未導致控罪，但檢察官希望藉此向陪審員說明溫斯坦有觸犯此類行為的傾向。

可以肯定的是，本次審訊已不再有兩年前在紐約審訊時那樣轟動，不僅因為這只是性侵案的續集，而且溫斯坦已經服刑，疾病纏身極有可能老死獄中。

位於洛杉磯市中心的法院大樓，也沒有像紐約法院那樣專設入口，他會直接由監獄中帶入法庭，不會給法院外的媒體及抗議者看到。法院也只許每天有十餘名記者進入法庭，包括兩名審訊素描者，紐約則准許有數十人之多。

此案的起訴書所提及的姦淫過程，與過去的都差不多，溫斯坦以商務會議為幌子在他位於比華利山的豪宅及和洛杉磯的豪華酒店內，憑藉權勢性侵姦淫。

一部以兩名虛構紐約時報記者，揭發溫斯坦淫行而觸發「#MeToo」運動的電影「她說」(She Said)，將於11月18日在審訊期間上映，溫斯坦的代表律師認為電影的宣傳會影響陪審團的裁決，因此要求延後審訊，但為法官駁回。

溫斯坦縱橫好萊塢超過40年，監製過多部取得奧斯卡獎項的名作，有好萊塢之王的稱號。溫斯坦性侵女性成癮，受害者從下屬到女星不計其數，在好萊塢早已是半公開秘密，但各方忌憚他位高權重而睜一眼閉一眼，直到2017年10月給紐約時報及紐約客(The New Yorker)聯手以多篇重量級調查報導揭發，他從神壇落下，「#MeToo」運動從此席捲全球。

性侵 好萊塢 電影

上一則

天災頻繁 老人受害風險劇增 體弱、獨居、行動不便者 首當其衝

延伸閱讀

被推下軌、遭暴打、被刀捅…紐約曼哈頓地鐵攻擊頻發

被推下軌、遭暴打、被刀捅…紐約曼哈頓地鐵攻擊頻發
紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 近千人參與

紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 近千人參與
紐約國際動漫博覽會 疫後熱鬧回歸

紐約國際動漫博覽會 疫後熱鬧回歸
新婚班珍野心勃勃 搶布裘好萊塢至尊伴侶地位

新婚班珍野心勃勃 搶布裘好萊塢至尊伴侶地位

熱門新聞

來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社)

馬斯克：台灣衝突無可避免 建議變成「特別行政區」

2022-10-07 11:02
6日在賭城持刀傷人的嫌犯Yoni Barrios。(美聯社)

已致2死6傷 拉斯維加斯賭場外多人遭刺

2022-10-07 09:35
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

2022-10-01 13:24
莫德納拒絕向中國交出其新冠疫苗的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。(美聯社)

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

2022-10-02 10:08
加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

2022-10-06 23:46

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民