肖像遭盜用成山寨廣告 實境秀女星怒告抖音

社交名媛貝珍妮‧佛蘭克爾6日對抖音提出訴訟，指控肖像遭人盜用而出現在名牌仿冒品的網路廣告裡。(Getty Images)

以實境電視節目「紐約嬌妻」(The Real Housewives of New York City)走紅的社交名媛貝珍妮‧佛蘭克爾(Bethenny Frankel)，6日與同受損害者向紐約南區聯邦區域法院對抖音 (TikTok )提出聯合訴訟，指控肖像遭人盜用而出現在名牌仿冒品的網路廣告裡。

國家廣播公司(NBC)報導，佛蘭克爾在訴狀中指控抖音縱容不肖廠商在未經授權的情況下，盜用她的肖像為名牌假貨打廣告，導致她的形象權遭侵犯。

51歲的佛蘭克爾透過律師團隊發表聲明表示，發現肖像遭人盜用於某些在抖音流傳的視頻裡，販賣某些與她毫無相關的商品；根據法院紀錄，這位女星在訴狀中指出，遭到盜用的影像來自於一段她以前拍過的舊影片，影像被剪輯後放在為山寨名牌外套的廣告片裡，會導致觀眾誤解為她在推銷假貨。

佛蘭克爾在抖音擁有將近100萬名追隨粉絲，在Instagram則有280萬追蹤粉絲。她在聲明中表示，今年9月得知肖像遭人盜用為仿冒品打廣告，因為許多粉絲紛紛抱怨她所代言的商品已經被「搶購一空」，還有粉絲責怪她為廉價山寨品背書謀利。

她在6日的Instagram發文中，鼓勵有相同遭遇的受害者與她的律師團隊聯絡，一起加入聯合訴訟。

訴狀中指控抖音持續允許第三方使用遭盜用肖像，導致佛蘭克爾與聯合訴訟其他原告受到「無法彌補的傷害」。

抖音發言人納許-哈恩(Ashley Nash-Hahn)對華盛頓郵報 發表聲明表示，抖音訂有旨在保護智慧財產及避免誤導內容的嚴格規定，定期檢視並改善使用規定以加強系統功能，也設有讓使用者檢舉違規內容的多種管道，但遭到檢舉的視頻中，約有五分之一並沒有被移除。