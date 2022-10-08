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國會山莊共謀暴亂 極右組織「驕傲男孩」高貴大鬍子認罪

編譯洪毅／綜合6日電
深入參與去年1月6日國會暴動事件的「驕傲男孩」成員柏提諾(左二)，6日就暴力顛覆政府等指控認罪。（美聯社）
深入參與去年1月6日國會暴動事件的「驕傲男孩」成員柏提諾(左二)，6日就暴力顛覆政府等指控認罪。（美聯社）

深度參與去年1月6日國會暴動事件的極右組織「驕傲男孩」(Proud Boys)成員「高貴大鬍子」(Noble Beard)柏提諾(Jeremy Joseph Bertino)6日就暴動事件認罪，是驕傲男孩中第一個承認犯下以暴力顛覆政府等罪名的成員，或可能成為扳倒此極右翼組織的關鍵。

根據法庭卷宗，來自北卡羅來納州的柏提諾2020年12月就已抵達華府，但在一次與左翼組織「反法西斯」(Antifa)成員的衝突中被刺傷，因此去年1月6日當天不在暴亂現場，但這段期間，他仍積極參與進攻國會大廈計畫的策畫過程。

檢方表示，柏提諾至少在1月4日時，就已知道兩天後的進攻計畫，也知道衝入國會大廈的目的，就是要阻止國會認證總統大選選舉結果的程序，更知曉驕傲男孩在「必要」時會動用暴力及武力。

1月6日暴動事件發生時，柏提諾還發訊息鼓動同夥，說：「不要回家，我們正身處保衛憲法的轉捩點」；當天晚上，他則傳訊息給驕傲男孩首領塔里歐(Henry "Enrique" Tarrio)說：「我們讓這一切發生了，你知道的。」

現在柏提諾已與檢方達成協議，承認犯下以暴力方式顛覆政府的共謀暴亂罪(Seditious conspiracy)，並同意配合司法部對塔里歐的調查。

柏提諾是第一個承認共謀暴亂罪的成員，在此之前檢方已起訴將近40名驕傲男孩成員，其中兩人承認犯下阻撓官方程序進行的罪名。

檢察官肯森(Erik Kenerson)表示，檢方建議柏提諾的刑度為四年三個月至五年三個月；不過在涉及國會暴動事件的各項罪名中，共謀暴亂罪屬於最嚴重的等級，刑期最長可達20年。

針對塔里歐及不包括柏提諾在內的其他四名同夥的案子，檢方同樣以共謀暴亂罪起訴，柏提諾的認罪很可能成為扳倒塔里歐的關鍵。

北卡羅來納州 司法部 華府

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