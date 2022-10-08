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演員史貝西性侵案 一證人稱14歲即遭毒手

編譯周芳苑／綜合7日電
男星凱文史貝西被控1980年代對一名 14 歲男孩性侵，7日民事庭審判時第一位證人作證稱，在此之前史貝西也對他採取類似行為。圖為史貝西離開法院。(美聯社)
男星凱文史貝西被控1980年代對一名 14 歲男孩性侵，7日民事庭審判時第一位證人作證稱，在此之前史貝西也對他採取類似行為。圖為史貝西離開法院。(美聯社)

演員、導演兼電影製作人凱文史貝西(Kevin Spacey)被控性侵的民事案，7日在紐約開審；第一名證人作證稱，1980年代中他還是14歲男孩時，即遭史貝西性侵；之前史貝西也對他有類似行為。

這起性侵案提告人、演員拉普(Anthony Rapp)聲稱， 1986年一次聚會後他與史貝西相處，導致他遭受心理傷害，正尋求4000萬元賠償，他的律師傳喚另一受害人霍爾茨曼(Andrew Holtzman)出庭作證。

現年50歲的拉普7日開始作證，他2017年首度公開稱遭史貝西性侵；當時史貝西主演「網飛」(Netflix)政治影集「紙牌屋」(House of Cards)；史貝西惡行曝光後，職業生涯幾乎停止。

他曾在1999年電影「美國心玫瑰情」(American Beauty)中任男主角，贏得奧斯卡獎

遭性侵的拉普十幾歲參演迪士尼電影「保母夜瘋狂」(Adventures in Babysitting)等電影，如今常在電視影集「星際爭霸戰：發現號」(Star Trek: Discovery)中演出。

開庭陳述中，拉普的律師告訴陪審團，將證明史貝西當年抱起拉普放在他公寓床上、爬到他身上，拉普最終掙扎離開並逃出公寓，當時史貝西26歲。

現年68歲的霍爾茨曼作證說，1981年夏天，他在紐約莎士比亞藝術節(New York Shakespeare Festival)辦公室工作，史貝西走進來坐在桌上，霍爾茨曼打完電話後起身，史貝西走近伸手到他的胯部，將他抱起放到桌上。霍爾茨曼對史貝西說：「你在幹什麼？ 離我遠點！」 史貝西抓起風衣和背包，氣沖沖衝出辦公室。

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