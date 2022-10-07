我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「普亭沒在開玩笑」拜登警告核武威脅恐世界末日

加州1家4口遭綁架撕票 8個月大嬰也遇害 嫌犯試圖自殺

成功爭取「宗教信仰自由」 死囚伏法前道歉：希望能安慰受害家屬

編譯柯立偉／綜合6日電
今年3月成功以「宗教信仰自由」爭取到可在執行死刑時接觸牧師的德州死囚拉米瑞茲，5日伏法。（美聯社）
今年3月成功以「宗教信仰自由」爭取到可在執行死刑時接觸牧師的德州死囚拉米瑞茲，5日伏法。（美聯社）

今年3月成功以「宗教信仰自由」爭取到可在執行死刑時接觸牧師的德州死囚拉米瑞茲(John Henry Ramirez)5日伏法，他向家屬表達愛意的同時，也對被害者家屬致歉。

現年38歲的拉米瑞茲，於2004年為了搶奪時年46歲的被害人卡斯特洛(Pablo Castro)身上的1.25元，對他猛刺29刀，隨後逃往墨西哥，直至2007年落網，最終定讞判處死刑，但因獄方規定執行死刑時包含牧師在內任何人都不許與死囚有身體接觸，拉米瑞茲以獄方侵害宗教信仰自由為由向聯邦最高法院上訴，最終成功爭取到此權利，最高法院判決指出獄方有義務滿足死囚不違憲、不違法的要求。

5日的行刑室中，牧師摩爾(Dana Moore)將手放在拉米瑞茲的胸膛並做了一段簡短禱告；禱告結束後，拉米瑞茲向到場觀刑的被害人家屬道歉；他說：「我非常遺憾，並感到後悔，這是非常令人髮指的犯行；我希望我的死能令你們感到安慰，如果這對你們有幫助，我會感到很開心，希望這是幫助終結你們痛苦的方法。」

拉米瑞茲也隔著玻璃窗向妻子、兒子與朋友做了最後的道別。

隨後，中部標準時間晚間6時27分開始行刑，隨著致命量的戊巴比妥(pentobarbital)注入，14分鐘後的6時41分拉米瑞茲被宣告死亡。

拉米瑞茲是德州今年第三個、全美第11個被處決的死囚。

德州 墨西哥

上一則

賀錦麗車隊車禍 特勤局吃案？ 僅回報領隊車「機械故障」

下一則

加州1家4口遭綁殺害被棄屍農場 1嬰僅8月大 嫌犯被捕前試圖自殺

延伸閱讀

牛仔隊前四分衛艾克曼：較喜歡In-N-Out漢堡

牛仔隊前四分衛艾克曼：較喜歡In-N-Out漢堡
「與公眾脫節」 最高法院信任度 50年來最低

「與公眾脫節」 最高法院信任度 50年來最低
MLB／美聯MVP之爭 大谷前隊友普荷斯票投賈吉

MLB／美聯MVP之爭 大谷前隊友普荷斯票投賈吉
死囚靜脈注射毒劑不成功 阿拉巴馬行刑喊停

死囚靜脈注射毒劑不成功 阿拉巴馬行刑喊停

熱門新聞

來自南韓的沙吉明涉嫌殺死同寢室室友查德。（警方提供）

影／普渡學生遭亞裔室友刺死 兇嫌：我愛我的家人

2022-10-05 16:39
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

2022-09-29 14:02
伊恩颶風(Hurricane Ian)重創佛羅里達州之後，朝南卡羅來納州前進。(Getty Images)

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

2022-09-30 14:05
最新調查顯示，大多數美國人認為回辦公室上班的員工，應該獲得比遠距上班還高的待遇。歐新社

回辦公室上班的待遇應高於在家上班？原來美國人這麼想

2022-10-01 13:24
莫德納拒絕向中國交出其新冠疫苗的核心智慧財產權，導致莫德納在中國的銷售談判破局。(美聯社)

基於安全考量 莫德納拒向中國交出mRNA疫苗配方

2022-10-02 10:08
承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47

超人氣

更多 >
甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開
泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生

泰國托兒所大規模槍案增至38死 「前警官」殺妻兒後輕生
圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款

圖省時省事？這9類帳單別設定自動繳款
副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？

副總統賀錦麗3天前車禍 特勤疑掩蓋過失？
李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布

李文亮病歷曝光 顯示死亡時間可能早於官方公布