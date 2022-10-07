成功爭取「宗教信仰自由」 死囚伏法前道歉：希望能安慰受害家屬

今年3月成功以「宗教信仰自由」爭取到可在執行死刑時接觸牧師的德州死囚拉米瑞茲，5日伏法。（美聯社）

今年3月成功以「宗教信仰自由」爭取到可在執行死刑時接觸牧師的德州 死囚拉米瑞茲(John Henry Ramirez)5日伏法，他向家屬表達愛意的同時，也對被害者家屬致歉。

現年38歲的拉米瑞茲，於2004年為了搶奪時年46歲的被害人卡斯特洛(Pablo Castro)身上的1.25元，對他猛刺29刀，隨後逃往墨西哥 ，直至2007年落網，最終定讞判處死刑，但因獄方規定執行死刑時包含牧師在內任何人都不許與死囚有身體接觸，拉米瑞茲以獄方侵害宗教信仰自由為由向聯邦最高法院上訴，最終成功爭取到此權利，最高法院判決指出獄方有義務滿足死囚不違憲、不違法的要求。

5日的行刑室中，牧師摩爾(Dana Moore)將手放在拉米瑞茲的胸膛並做了一段簡短禱告；禱告結束後，拉米瑞茲向到場觀刑的被害人家屬道歉；他說：「我非常遺憾，並感到後悔，這是非常令人髮指的犯行；我希望我的死能令你們感到安慰，如果這對你們有幫助，我會感到很開心，希望這是幫助終結你們痛苦的方法。」

拉米瑞茲也隔著玻璃窗向妻子、兒子與朋友做了最後的道別。

隨後，中部標準時間晚間6時27分開始行刑，隨著致命量的戊巴比妥(pentobarbital)注入，14分鐘後的6時41分拉米瑞茲被宣告死亡。

拉米瑞茲是德州今年第三個、全美第11個被處決的死囚。