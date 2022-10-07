加州1家4口遭綁殺害被棄屍農場 1嬰僅8月大 嫌犯被捕前試圖自殺

加州包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內的一家四口，3日在家族經營的卡車公司遭持槍綁架，四人屍首5日在加州中部小鎮附近的農場果園被人發現。圖為警方公布遇害的四人照片。（美聯社）

加州 一家四口包括一名八個月大的女嬰、她的父母和叔叔在內，3日在家族經營的卡車公司遭人持槍綁架，四人的屍首5日在加州中部多斯帕洛斯(Dos Palos)鎮附近的農場果園被人發現；警方表示，已逮捕48歲嫌犯薩爾加多(Jesus Salgado)，有搶劫前科的他試圖自殺，身受重傷，但警方正設法取得供詞。

默塞德郡(Merced County)警長沃恩克(Vern Warnke)5日晚間舉行記者會表示，「我們最擔心的事情已獲證實。」沃恩克相信，在這家人的親屬3日報案四人失踪前，他們即已遇害。嫌犯與這家人應該並不相識，犯案很可能是出於金錢動機。

這家人屬於錫克族，死者分別是八個月大的德哈莉(Aroohi Dheri)、她27歲的母親寇爾(Jasleen Kaur)、36歲的父親賈斯迪普·辛格(Jasdeep Singh)以及39歲的叔叔阿曼迪普·辛格(Amandeep Singh)。

當局5日曾發布嫌犯綁架四人的監視錄影帶。影帶顯示，嫌犯先經過辛格兄弟位在默塞德市的卡車公司，與一名男子交談；然後，嫌犯帶著雙手被反綁在背的男子進入阿曼迪普·辛格的卡車後座；嫌犯隨後回去將懷抱著嬰兒的寇爾帶到卡車上，然後開車離開。家人報案時說，公司沒有財物被偷，但他們的家人都戴著珠寶。嫌犯綁走四人後，並沒有提出贖金要求。

沃恩克表示，綁架事件發生後，其中一名受害者的ATM卡曾遭到使用。他說：「全家都被滅口了，為什麼？我們還不知道。」「現在沒有任何言語可以形容我的憤怒。」

公開紀錄顯示，辛格家族擁有的卡車公司名為Unison Trucking Inc.。家族成員表示，他們最近才在辛格兄弟經營的停車場開設辦公室。

沃恩克指出，薩爾加多的親屬在4日聯繫警方，指他承認自己參與綁架。薩爾加多在警察 到達阿特沃特(Atwater)住家前試圖自殺，此後一直住院中。

薩爾加多曾在默塞德郡被判犯一級持槍搶劫罪、企圖非法監禁和阻止受害者或證人。據加州懲教廳說法，他被判處11年州監禁後，於2015年出獄，三年後假釋期滿。後來他因持有受控物質而被定罪。警方認為，綁架者曾銷毀證據，試圖掩蓋行踪。