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颶風伊恩已釀70死 180萬戶停電 佛州持續搜索生還者

婚禮遇颶風 禮服滯留南卡小島 FaceTime連線好心人帶回

編譯徐薏茹／綜合1日電
新郎的母親得知有人可以捎回結婚禮服，高興得握拳慶祝。(美聯社)
新郎的母親得知有人可以捎回結婚禮服，高興得握拳慶祝。(美聯社)

一對佳偶1日原定在南卡羅來納州帕利斯島(Pawleys Island)舉行婚禮，卻很不巧地遇到颶風伊恩(Ian)攪局，雖然計畫被打亂，但兩家人仍樂觀看待，冷靜處理相關事宜，樂觀迎接他們人生重要又美好的一日。

瑪莉·洛德(Mary Lord)和家人從德州沃思堡(Fort Worth)前往帕利斯島參加兒子艾瑞克(Eric)的婚禮。

AJ·麥卡洛(AJ McCullough)的家人從北卡羅來納州日落海灘(Sunset Beach)出發，準備一同見證她的女兒夢蘿(Monroe)走過紅毯完成終身大事的時刻。

不料兩家人在島上停留迎接婚禮期間卻遇到颶風來襲。

颶風伊恩從南卡州喬治城(Georgetown)附近登陸時等級為1級颶風，距離帕利斯島約13哩，數小時的風雨襲擊這一海灘小鎮，高達25呎的暴潮沖上小鎮的標誌性碼頭，電纜塔散落在海岸線延伸至海濱，幾呎高的沙子堆積在高架屋下，一些汽車被淹沒。

因為覺得在更內陸地區較安全，一行人移往另一處住宿地點，打算等風暴通過後再安排婚禮細節。

洛德30日早晨告訴美聯社他們在風暴來襲時撤離，留下伴娘服、燕尾服、裝飾品等，等待當天早晨返回，但被告知還不能回去。

工作人員評估島上的安全狀況，要洛德和麥卡洛再等等，路障已關閉通往租房的通道。

麥卡洛笑稱：「如果有任何在島上的人可以幫我們帶回物品，我們一定會很感激。」

接下來一小時，洛德和麥卡洛一一詢問他們碰見的每一個人，看看是否有人能夠幫忙取回留在島上的婚禮用品。

很幸運地，他們遇到懷爾德(Eddie Wilder)表示樂意幫忙，懷爾德在島上擁有物產因此可獲准通過堤道，洛德和麥卡洛立刻給他租房處密碼，透過FaceTime即時通話指示他取回物品，還讓懷爾德自行拿一、兩瓶慶祝飲品。

懷爾德的妻子蕾妮(Renee Wilder)將一袋婚禮用品交給他們時擁抱麥卡洛，告訴她：「我們才剛辦過婚禮，所以我能理解。」

麥卡洛帶著微笑表示：「大家都一直非常樂觀，看看這美好的一天。」

新娘的母親到處打電話，託人捎回結婚禮服。(美聯社)
新娘的母親到處打電話，託人捎回結婚禮服。(美聯社)

颶風伊恩 南卡羅來納州 風暴

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