竊財敗露 麻州華女錘死前房東 疑欠賭債行凶

麻州華裔婦女柯秀芳承認殺害前房東加伯，他的屍體在自己家中被發現。(CBS電視畫面截圖)

麻薩諸塞州牛頓市(Newton)43歲華裔婦女柯秀芳(Xiu Fang Ke，音譯)因涉嫌打死65歲前房東兼友人加伯(Leonard Garber)而被捕及傳訊；檢察官 表示，柯秀芳承認殺人，供稱她是用一把錘子攻擊加伯致死。

米德塞克斯地區(Middlesex District )助理檢察官昆克爾(Julie Kunkel)表示，「被告在群聊中發過一條訊息，承認自己偷錢，欠了賭債，想結束自己的生命」。

檢方表示，柯秀芳疑似在加伯發現她以他名義偽造支票 、偷走逾4萬元後，將加伯打死，然後用窗簾將屍體包裹起來。

據國家廣播公司(NBC)報導，昆克爾上月28日在法庭上表示，被告在被傳訊時承認自己從加伯那裡偷了支票，並用錘子殺死了他，然後把他的屍體藏在警察 最終發現的地方。

檢方表示，有證據顯示她之前曾偷過支票並欠債；檢方暗示賭債可能是柯秀芳偽造支票的動機，她已被要求不得保釋。

加伯家人上月26日向警方報案說加伯失踪，牛頓警方到他家察看，但找不到加伯。27日，警方再度造訪他家，發現了他的屍體；屍體被包裹在窗簾中，置放在建築材料和其他重物下。

警方表示，初步評估，屍體可能已放在那裡一天以上，而且放置的方式很隱蔽。警方後來確認加伯生前是和柯秀芳在一起，而她據稱一直在偽造加伯帳戶的支票簽名，竊取金額超過4萬元。加伯上周發現財產遭竊後，於23日或24日與柯秀芳對質，遭她攻擊致死並藏匿屍體。

警方在調查過程中，梳理了加伯的財務紀錄和監控錄影，其中一段顯示一名亞裔女性在他屍體被發現前幾天進入他家，這名女性後來被確認為柯秀芳。檢察官說，柯秀芳是幾年前在加伯另一處房產的租戶。