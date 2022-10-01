槍殺取水無證移民致一人死亡 前典獄長兄弟被捕

德州60歲雙胞胎兄弟麥克．謝帕德(右)和馬克·謝帕德(左)駕駛卡車停在路邊，向一群取水的無證移民開槍導致一死，雙雙被控謀殺。(艾爾巴索郡警局照片)

兩名無證移民 27日在德州 西部的哈茲佩斯郡(Hudspeth)遭到槍擊，其中一人喪命；德州公共安全廳30日公布初步調查顯示，槍案是兩名男子所為，其中一人曾是當地監獄 的典獄長，他們駕駛卡車停在路邊，向一群取水的無證移民開槍，兩名槍手29日被逮捕。

州公共安全廳的伊麗莎白·卡特(Elizabeth Carter)證實，開槍人是麥克和馬克·謝帕德(Mike and Mark Sheppard)兄弟倆，他們雙雙被控謀殺，關在艾爾帕索郡(El Paso)的監獄，不得保釋。

麥克在位於在布蘭卡山鎮(Sierra Blanca)的西德州拘留中心工作，這是一座私營監獄，與聯邦政府簽約關押無證移民。但移民與海關執法局(ICE)發言人表示，該私營監獄2019年以來就不再替聯邦政府關押被捕人員。

位於路易斯安納州的拉薩里(LaSalle)私營監獄表示，麥克已不再為他們工作；發言人說，他因為休班期間發生與工作無關的事故而被解職。

哈茲佩斯郡28日上午又發生一起槍擊案，似乎也是針對移民。家住漢考克堡鎮(Fort Hancock)26歲的加里巴迪(Erick Garibaldi)被控向一個男子的面部開槍，傷者被送到德索(Del Sol)醫學中心救治。

尚不清楚相隔一天的兩起槍案是否有關聯，德州民主黨聲明說，導致一人喪命的槍擊案是移民政策引發的政治爭議所致，移民改革數十年來一直沒有進展。

德州民主黨主席希諾霍薩(Gilberto Hinojosa)表示，西德州的槍擊案是州共和黨人一手造成的，他們散布無證移民暴力而危險；全國最大的拉美裔維權組織「拉美裔公民聯合會」(LULUAC)則歸咎於不斷把無證客送往民主黨執政城市的德州州長艾伯特和佛羅里達州長德桑提斯的責任。