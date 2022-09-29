颶風伊恩強襲佛州：洪水暴潮與200萬人斷電的災難風暴

超級颶風伊恩撲向佛州，250萬人緊急撤離。（取材自twitter）

「怪獸級颶風登陸，佛州 高度戒備....」4級颶風伊恩 （Hurricane Ian）在28日朝佛羅里達州西南部登陸，強勢風速和雨量讓佛州進入高度警戒，並且已在西南部沿海地區造成嚴重的洪水暴潮，同時將近200萬人陷入全面斷電、超過250萬人準備撤離家園。儘管伊恩強襲登陸佛州之後威力已降為1級颶風，然而過去幾次嚴重的颶風災難經驗，往往除了直接面臨風暴時的死傷之外，颶風過境造成的二次災害，才是影響當地深遠的風暴惡夢。

4級颶風伊恩在28日朝佛羅里達州登陸，已在西南部沿海地區造成嚴重的洪水暴潮。 （取材自Twitter、Getty Images）

颶風伊恩是2022年大西洋第9個命名的熱帶風暴 、以及第4個成形的颶風，9月19日於加勒比海和大西洋的向風群島一帶形成，朝古巴方向登陸時增強為3級颶風、到28日往佛州西南部前進，已經強化為4級颶風。

28日從佛羅里達州邁爾斯堡（Fort Myers）周圍登陸，以強大的4級暴風席捲佛州西南地區，最大風速一度達每小時241公里，挾帶狂風暴雨將所經之處淹沒於洪水和巨浪中；目前除了在古巴傳出的2人死亡之外，於佛州尚未傳出死傷災情，但颶風伊恩已造成佛羅里達當地超過200萬戶斷電，含括3個縣的幾乎全部家戶與企業。

佛州州長德桑蒂斯指出，伊恩是有史以來侵襲佛羅里達最嚴重的風暴之一。（Getty Images）

一天帶來佛州半年雨量

媒體和社群網站上發布的照片、影片顯示，佛州當地道路淹水、汽車被洪水沖走、部分社區淹水水位高至房屋屋頂、街樹被強風連根颳起、棕櫚樹從中被吹斷。颶風過境期間，佛州中部地區的雨量預計將累計高達760mm——佛州全年雨量約為1000至1600mm，換言之颶風伊恩從28日登陸佛羅里達半島、至預計29日暫時出海為止，短短一天將帶來佛州大約半年的雨量。

一名居住佛羅里達州珊瑚角（Cape Coral）的居民歐布萊恩（Jim O'Brien）表示：

「情況糟透了，我們的房子裡有大風、大浪和超過10公分高的積水。」

佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）指出，伊恩是有史以來侵襲佛羅里達最嚴重的風暴之一，德桑提斯同時提出警告，颶風伊恩已在部分地區造成高達3.7公尺的暴潮，海水將隨之沖破堤防湧上岸、淹沒陸地；佛羅里達西南海岸線著稱的酒吧、度假勝地、漁港和高爾夫球場盡數陷入一片狼藉。同時，氣象局警示，伊恩可能引起嚴重雷暴和強烈龍捲風。

颶風登陸地邁爾斯堡（Fort Myers）是熱門旅遊區，擁有延綿數公里的沙灘、大量公園和數十家度假酒店，如今邁爾斯堡幾乎完全被洪水淹沒。邁爾斯堡所屬的李縣（Lee County）已經宣布宵禁，當地的墨西哥灣沿岸海灘均遭受嚴重破壞，而由於目前暴風情勢仍未緩解，地方當局出於安全考量，尚無法派人進行清理。

佛羅里達西南海岸線著稱的酒吧、度假勝地、漁港和高爾夫球場盡數陷入一片狼藉。 （取材自Twitter）

佛州當地道路淹水、街樹被強風連根颳起。（美聯社）

保險分析師：最少損失200億

紐約時報報導，雖然目前評估伊恩造成的經濟損失為時尚早，但保險資訊研究所（Insurance Information Institute）發言人沃特斯（Loretta Worters）表示，許多保險分析師推測，伊恩過境之後的最終損失可能在200億至400億美元之間。

颶風伊恩進入美國之前，已經席捲古巴，在古巴造成2人死亡及破壞全國電網；在伊恩登陸前，佛州政府已向約250萬海岸沿岸居民發出撤離令，但因不具強制性，許多人選擇待在家園；其後猛烈風暴使官員表示「安全撤離的機會已經過去」，轉而督促居民前往當地學校、或是其他的緊急避難所就地避難。

來自美國各地的救難人員和志工已啟程前往佛州，美國國家颶風中心（NHC）表示伊恩以約每小時13公里的速度緩慢朝東北移動，暴風半徑約為80公里，路線由西向東貫穿佛州，預計29日下午出海到大西洋。NHC預測伊恩將在30日再度登陸，抵達喬治亞州和南卡羅萊納州；目前伊恩的強度雖有所減低，但預估再次登陸時仍具颶風強度。

颶風伊恩最大風速一度達每小時241公里，挾帶狂風暴雨將所經之處淹沒於洪水和巨浪中。 （美聯社）

此前佛州以北的喬治亞州已於27日宣布進入緊急狀態、南卡羅萊那州和北卡羅萊那州亦在28日跟進，其後位於佛州以北1287公里遠的維吉尼亞州也宣布緊急狀態，維州州長楊京（Glenn Youngkin）表示根據目前預測，伊恩可能會在本周至下周期間影響維州部分地區。

美國國家氣象局長葛漢（Ken Graham）如此形容颶風伊恩和其所帶來的災害：

「這是一場我們未來還將持續討論多年的風暴，一場歷史級事件。」

佛州東海岸那不勒斯（Naples）的一名旅館員工表示，受災的人群從四面八方湧來旅館，希望找到一個棲身之所，他說：

「明天太陽升起之後，會有成千上萬人無家可歸。」