麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻薩諸塞州牛頓市(Newton)警方27日在調查一宗人口失蹤案時，揭發一起凶殺案，一名65歲男子在位於牛頓維爾(Newtonville)的寓所死亡，警方經調查後逮捕一名43歲涉案華裔 女子柯秀芳(Xiu Fang Ke，音譯)，並於28日過堂；警方調查顯示，柯嫌疑因盜領死者超過4萬元存款被發現而行凶。

警方是在26日收到死者加伯(Leonard Garber)的家人報稱他失蹤，當天只是按程序循例調查，但並沒進入死者寓所，因此沒有發現加伯死亡，第二天繼續調查時，進入屋內結果發現加伯已經死去。

警方在記者會上說，加伯被發現遇害時，屍體遭人用窗簾包裹著 ，並且用一些建築材料及重物壓著。經初步評估，相信加伯屍體被發現時，他可能已經遇害好幾天。警方說，疑兇藏屍的方式很隱蔽，顯然是要掩人耳目。

警方於是查看了死者居住公寓的監控錄像，發現一名女子在案發前多天內，多次進出死者的寓所，懷疑與該案有關，於是在27日逮捕了柯秀芳；據悉她是加伯的前租客，也是來自牛頓。

警方初步調查後相信，柯嫌涉嫌偽造支票 ，從死者的帳戶內涉嫌盜竊超過4萬元。當死者意識遭到盜竊後，在上周四至周日其中一段時間內與柯嫌對質時，遭對方襲擊並被殺害，然後試圖藏屍。

有消息指，加伯與柯秀芳疑似有曖昧關係，因此為女方所乘。

警方是在28日早上逮捕了柯秀芳，她被捕時沒有任何反抗，當天下午過堂。

牛頓市長富勒(Ruthanne Fulle)對事件感到悲傷， 在記者會上說加伯是牛頓社區的一員，因為參加社區內的猶太 教堂而為很多人認識，表示牛頓社區民眾的心與加伯的家人同在。