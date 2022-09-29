我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

編譯盧炯燊／綜合28日電
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)
麻州檢方指控柯秀芳(音譯，中)盜用房東支票4萬元，遭房東對質後把他打死，屍體就藏在房東家中。(WCVB電視台截圖)

麻薩諸塞州牛頓市(Newton)警方27日在調查一宗人口失蹤案時，揭發一起凶殺案，一名65歲男子在位於牛頓維爾(Newtonville)的寓所死亡，警方經調查後逮捕一名43歲涉案華裔女子柯秀芳(Xiu Fang Ke，音譯)，並於28日過堂；警方調查顯示，柯嫌疑因盜領死者超過4萬元存款被發現而行凶。

警方是在26日收到死者加伯(Leonard Garber)的家人報稱他失蹤，當天只是按程序循例調查，但並沒進入死者寓所，因此沒有發現加伯死亡，第二天繼續調查時，進入屋內結果發現加伯已經死去。

警方在記者會上說，加伯被發現遇害時，屍體遭人用窗簾包裹著 ，並且用一些建築材料及重物壓著。經初步評估，相信加伯屍體被發現時，他可能已經遇害好幾天。警方說，疑兇藏屍的方式很隱蔽，顯然是要掩人耳目。

警方於是查看了死者居住公寓的監控錄像，發現一名女子在案發前多天內，多次進出死者的寓所，懷疑與該案有關，於是在27日逮捕了柯秀芳；據悉她是加伯的前租客，也是來自牛頓。

警方初步調查後相信，柯嫌涉嫌偽造支票，從死者的帳戶內涉嫌盜竊超過4萬元。當死者意識遭到盜竊後，在上周四至周日其中一段時間內與柯嫌對質時，遭對方襲擊並被殺害，然後試圖藏屍。

有消息指，加伯與柯秀芳疑似有曖昧關係，因此為女方所乘。

警方是在28日早上逮捕了柯秀芳，她被捕時沒有任何反抗，當天下午過堂。

牛頓市長富勒(Ruthanne Fulle)對事件感到悲傷， 在記者會上說加伯是牛頓社區的一員，因為參加社區內的猶太教堂而為很多人認識，表示牛頓社區民眾的心與加伯的家人同在。

支票 猶太 華裔

上一則

去年梅開二度 貝佐斯前妻申請離婚

延伸閱讀

韋禮安早就想婚了 節目透露「房車、存款、心態」到位

韋禮安早就想婚了 節目透露「房車、存款、心態」到位
16組織致信亞當斯 籲批准兩橋社區計畫

16組織致信亞當斯 籲批准兩橋社區計畫
無證客被騙往麻州葡萄園?將調查是否涉誘拐

無證客被騙往麻州葡萄園?將調查是否涉誘拐
南京女大生命案…主犯二審仍判死 聽到宣判人癱了

南京女大生命案…主犯二審仍判死 聽到宣判人癱了

熱門新聞

總統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

2022-09-23 13:08
承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

2022-09-23 15:34
拜登(總統中)本月14日出席底特律車展時，牽著民主黨籍的密西根州州長惠特默(右二)的手出場，有網友誤以為戴著口罩的密西根州聯邦眾議員丁格爾(左)是第一夫人吉兒，因而傳出拜登牽錯老婆、把吉兒晾在一邊的錯誤說法。（取材自推特）

拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊

2022-09-25 00:41

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷