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北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

5槍手伏擊開69槍 費城高中生1死4傷 疑與食堂衝突有關

編譯柯立偉、記者張聲肇／綜合報導
五嫌犯27日在費城洛克斯波羅高中外伏擊學生，造成一死四傷。圖為警車28日仍在校外警戒。(美聯社)
五嫌犯27日在費城洛克斯波羅高中外伏擊學生，造成一死四傷。圖為警車28日仍在校外警戒。(美聯社)

賓州費城羅克斯堡中學(Roxborough High School)校園外27日下午發生槍殺案，五名在校外等候的槍手待校際美式足球練習賽結束後行凶，打死一名14歲學生，及四名14至17歲的青少年受傷，警方正在追緝槍手。

警方28日公布四者為14歲的校隊球員伊利查德(Nicholas Elizalde)；綜合美聯社與每日郵報報導，死傷者於美東時間27日下午4時30分左右走出校園時，在校外車上等候的五名身分不明者其中四人下車，向學生擊發69發子彈。

警方在28日召開記者會詳細說明此案調查進度，警察局長史密斯(Jason Smith)表示警方認為伊利查德應不是兇手的預定目標，且研判作案的五名歹徒應該也都是青少年，但並未公布嫌疑人身分；史密斯說：「這些行為人似乎都是青少年，他們都是費城的危險人物，我們會盡快鎖定身分、實施逮捕。」

至於兇手的作案動機，史密斯透露可能與27日當天中午學校食堂發生的衝突有關，兇手預定的目標應該是一名同為傷者的17歲少年，目前正在調查社交媒體上的各種發言確定槍案與食堂衝突的關聯。

調查人員指出，五名中槍的學生被送往附近的愛因斯坦醫學中心(Einstein Medical Center)，但14歲的伊利查德因胸膛中彈傷重不治。

費城學區發言人克莉絲汀娜．克拉克(Christina Clark)指出，這場校際練習賽共有羅克斯堡中學、東北中學(Northeast High School)與拉丁男孩(Boys Latin Charter School)等三所中學參賽，死亡的伊利查德是羅克斯堡中學足球隊隊員。

據報導，案發之時練習賽剛結束沒多久，學生正準備離開球場，結果當球員們經過一輛停在球場外的綠色福特汽車(Ford)時，車上四人突然跳下車對學生掃射，球員在毫無防備之下中彈，附近的人行道及馬路上都可以看到血跡斑斑。

費城 足球 警察

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