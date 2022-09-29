我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

拳打腳踢亞裔婦逾百下 非裔男終認罪 恐囚17年半

記者牟蘭／紐約報導
被告埃斯科攻擊亞裔長者百餘次，認仇恨攻擊罪，恐判囚17年半。(警方提供)
被告埃斯科攻擊亞裔長者百餘次，認仇恨攻擊罪，恐判囚17年半。(警方提供)

紐約州威徹斯特郡(Westchester County)揚克斯市(Yonkers)一名67歲的亞裔婦女3月在住家門口，被非洲裔男子埃斯科(Tammel Esco)突然拳打腳踢逾百次，被告埃斯科日前與檢方達成認罪協議，承認一項仇恨犯罪級別的一級攻擊罪，訂11月29日宣判，面臨17年六個月的刑期。

根據威郡檢方聲明，經過七個月的案件審理，42歲的埃斯科27日與檢方達成認罪聲明，認一項仇恨犯罪級別的一級攻擊罪。

法院文件顯示，埃斯科於3月11日在威郡揚克斯市的一棟樓宇的大廳內，對一名67歲的菲律賓女性拳打腳踢，並不斷咒罵對方「亞裔賤人」；根據監控錄像，埃斯科攻擊受害人約125次，偵辦此案的楊克斯警局局長穆勒(John J. Mueller)對此指，這是他從警生涯看過最嚴重的攻擊案之一。受害人送醫治療腦部與臉部的骨折，以及臉部與身體的瘀青，之後脫離生命危險。

埃斯科與受害人居住在同一棟公寓，他當晚被警方逮捕，由紐約法援處代表律師過堂，因保釋金改革法，在擔保下獲釋候審。

威郡檢察官若科(Miriam Rocah)表示，認罪協議確保司法的公正，保證勇敢的受害者被攻擊後，重新生活，讓社區也從仇恨犯罪的創傷中恢復，「我想確保威郡的每個社區都能利用法律的武器對抗仇恨，每個受害者都非常重要」。

仇恨犯罪 亞裔 紐約州

上一則

5槍手伏擊開69槍 費城高中生1死4傷 疑與食堂衝突有關

下一則

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

延伸閱讀

紐約上州毆打亞裔長者逾百次 非裔男認罪判17年半

紐約上州毆打亞裔長者逾百次 非裔男認罪判17年半
出賣核潛艇機密 工程師夫婦認罪

出賣核潛艇機密 工程師夫婦認罪
真善美的境界

真善美的境界
聖他克拉拉縣安德森水庫加固 居民竟被迫賣屋

聖他克拉拉縣安德森水庫加固 居民竟被迫賣屋

熱門新聞

總統拜登（Joe Biden）。美聯社

拜登又被質疑失態 演說後狀似迷航找不到台階下

2022-09-23 13:08
承諾將捐款「直到自己的保險箱全空為止」的女富豪麥肯齊·史考特，27日聲請和第二任丈夫離婚。圖為她2018年檔案照。(美聯社)

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

2022-09-28 20:47
圖為花旗銀行北京分行。(新華社)

美3大銀行承諾：若北京因侵台遭制裁 將退出中國

2022-09-21 21:04
芝城西北郊戴斯普蘭斯市的Speedway加油站，售出13.37億的兆彩獎劵。(美聯社)

伊州13.37億兆彩得主 終於現身領獎

2022-09-21 14:54
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)

機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

2022-09-23 15:34
拜登(總統中)本月14日出席底特律車展時，牽著民主黨籍的密西根州州長惠特默(右二)的手出場，有網友誤以為戴著口罩的密西根州聯邦眾議員丁格爾(左)是第一夫人吉兒，因而傳出拜登牽錯老婆、把吉兒晾在一邊的錯誤說法。（取材自推特）

拜登與女州長牽手照引熱議 網友誤認第一夫人被晾一邊

2022-09-25 00:41

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷