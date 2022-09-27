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14歲殺死3同學 坐牢25年囚犯不准假釋

記者張聲肇／綜合報導
肯塔基州假釋委員會26日裁定不准14歲時槍殺三名同學、槍傷五人的卡尼爾假釋，且不得再提申請。(美聯社)
肯塔基州假釋委員會26日裁定不准14歲時槍殺三名同學、槍傷五人的卡尼爾假釋，且不得再提申請。(美聯社)

14歲時槍殺三名同學、槍傷五人的卡尼爾(Michael Carneal)坐牢滿25年後，首度申請假釋出獄，但肯塔基州假釋委員會26日裁定不准，且不得再提出申請，代表他確定將老死獄中。

39歲的卡尼爾上周告訴假釋委員會，如果獲釋，他會和父母親住在一起，並繼續接受心理治療，但他到現在仍會聽到類似1997年聽到叫他偷鄰居的手槍，到學校朝大眾開槍的聲音。

1997年12月1日，他開槍殺死17歲的潔西卡‧詹姆斯、15歲的凱絲‧史戴格和他自己的好朋友、14歲的妮可‧哈德里；法院當時判他終身監禁，滿25年後可申請假釋。

假釋委員會七名委員以全票拒絕准予假釋，委員會主席瓊斯(Ladeidra Jones)告訴卡尼爾，因為「你的罪行嚴重，終身監禁的徒刑須在獄中服滿。」

被卡尼爾槍傷成殘廢之前，把他當做好朋友的史密斯(Missy Jenkins Smith)說，禮拜天晚上她整夜睡不著，因為不知道假釋委員會會如何裁決。如今她不用再擔心了，她還恍似夢中，難以相信，「要慢慢消化裁決的意義，才會真的明白。」

她說，她15歲的兒子還在擔心，如果卡尼爾獲釋，會到他們家；她和其他受害人的家屬，多數都希望卡尼爾在監獄度過一生。

卡尼爾說，他也曾認為自已罪過滔天，應該以命抵罪，但也認為自己還能對這世界做些好事。

瓊斯面告卡尼爾，假釋委員會的首要職責是「公眾安全」，他的監獄紀錄心理診療成績「很差」，心中仍有偏執狂暴力的念想。

卡尼爾為自己的罪行感到難過與抱歉，「我知道，這雖然於事無補，但我確實為自己的所作所為感到抱歉。」被他開槍射殺、擊傷的都是每天早上一起祈禱的同組同學。

假釋委員會上周先由兩人小組研議，因無法達成一致意見，交由七人小組裁決。

監獄 肯塔基州

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