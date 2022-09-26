少年被趕出展場 穿越高速公路遭撞死 佛州警長判賠1500萬元

由十人組成的陪審團上周在佛州 坦帕（Tampa）聯邦法院作出裁決，2014年14歲非裔 少年安德魯·約瑟夫三世 (Andrew Joseph III) 被警方趕出佛州博覽會（Florida State Fair）後試圖穿越高速公路時死亡一案，佛州希爾斯保羅郡（Hillsborough County）警長科隆尼斯特（Chad Chronister）須向少年父母支付1500萬元。

陪審團的裁決終結了這場長達六年多的法庭訴訟案。可對判決提出上訴的科隆尼斯特在判決後發表聲明，對約瑟夫一家表示同情。他以電郵表示，「失去孩子是令人心碎且永恆的悲痛，任何父母都不該面對，我們持續為約瑟夫一家祈禱。」

陪審團認定，科隆尼斯特的部門對孩子的死亡負有90%的責任，約瑟夫自己須承擔10%的責任。這筆錢將由他的父母安德魯．約瑟夫二世（Andrew Joseph Jr.）和迪安娜．約瑟夫（Deanna Joseph）平分。

媒體報導，約瑟夫二世在判決後說：「那孩子沒有做錯任何事。1500萬（元）就是在對此表示尊重。」迪安娜．約瑟夫則說：「這一刻我們很欣慰。」

少年安德魯是和其他少年一起被趕出博覽會後，跑去4號州際公路。警方聲稱這件事涉及到一場爭執，其中包括撞倒展覽會顧客和從供應廠商那裡偷竊。

被告律師說，安德魯拒絕了他足球 教練的搭便車提議，決定試圖穿過高速公路到達大門；律師富爾頓（Robert Fulton ）說：「沒有人可以預見有人會在離開後去走州際公路。」

但原告律師阿努勒維奇（Chris Anulewicz）向陪審團表示，這名少年不應該被當局置於如此脆弱境地，「一個小孩子永遠不該被置於這樣一個自己試著去做的處境。」