機場攔截槍枝恐攀新高 今年已繳獲4600把 87%已上膛

槍、彈分離在國內航線可以放進行李中寄艙，但不可放入隨身行李；否則便是違規。(美聯社)

紐約時報 報導，運輸安全管理局(TSA)今年截至目前為止在全國共268個機場 共攔截了4600把槍枝，其中87%已上膛；去年全年全國各機場共發現6000把槍枝，創下歷年紀錄，今年如果趨勢不變，有可能再度超越去年的紀錄。

地理分布來看發現最多槍枝的前十大機場大量集中在南、西部，其中喬治亞州的哈特斐德-傑克森亞特蘭大國際機場(Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport)發現槍枝數量最多。

TSA官員推測，被查出的槍枝數量增多可能與民眾長久未搭機，致使疏忽飛行安全規範有關，因此特別呼籲有帶槍旅行需求的旅客，務必將槍、彈分離，放到寄艙行李中再出發。TSA發言人蘭斯頓(Carter Langston)說：「攜帶槍枝，特別是已上膛的槍枝到機場，絕對是種會讓你付出慘痛代價的錯誤。」

通過安檢以前隨身行李中攜帶槍械並未觸犯聯邦刑法，但TSA有權處以最高1萬4000元的行政罰鍰，並停止該名旅客「Precheck」資格五年；然而，各州可能有較嚴格的機場禁槍規範，如紐約警方可將攜槍旅客上銬逮捕，佛羅里達州則是旅客是否有「隱藏槍枝許可證」為其處理方法，有許可證者以二級輕罪指控，無許可證者會被控以重罪。

擁槍權利倡議組織「美國擁槍者」(Gun Owners of America)主任約翰斯坦(Aidan Johnston)指出，許多被查獲隨身攜帶槍枝的旅客都是不小心忘記槍枝只能放寄艙行李，特別是對於初次持有槍枝的人而言，可能不夠熟悉攜槍搭機旅行的規範。

他說：「如果攜槍旅客誠實並配合，我想各州不必用太嚴厲手段懲罰；當然，旅客自己有義務在旅行前全面了解並遵守攜槍搭機的規範。」