密州電視主播被熟人刺死 受傷女友攜幼女逃命 兇手自殺未遂被捕

地方新聞廣播電台WWJ950主播麥修斯。(取自臉書)

密西根州 底特律一名廣播新聞電台主播23日遭熟人殺害，女友與兩人的一雙年幼兒女均遭遇襲擊受傷，兇嫌在案發屋內自殺未遂；此案震驚當地。

根據警方消息，地方新聞廣播電台WWJ950主播麥修斯(Jim Matthews)當日邀請嫌犯到底特律郊區的家中，該嫌犯目前正住院治療。

警方獲報抵達現場後，發現麥修斯已死亡，他的同居女友妮可·葛廷(Nichole Guertin)被刺擊多處，身負重傷，兩人10歲的兒子杭特(Hunter)被困在衣櫃內，腦部重傷，杭特已被緊急送醫，目前情況不明。

據報導葛廷被捆綁且嘴被塞住，但她仍帶著5歲的女兒蘿西(Rosie)逃出屋外，招手向一名駕駛求救報警，女兒傷勢相對較輕。母女兩人均入院治療，蘿西情況穩定，傷勢不詳。

警方抵達案發現場時，同時發現54歲的男性嫌犯，因吸食過量海洛因，在地下室自殺，警方為該嫌犯注射麻醉用納洛酮(Narcan)幫助其緩解；嫌犯已被警方拘留，正住院治療，生命情況穩定，他將面臨一大串襲擊指控，其攻擊動機尚未查明。

警方表示，嫌犯是麥修斯一家的熟人，且經常拜訪他們家。

這場突如其來的悲劇令當地居民與電台同仁錯愕不已，麥修斯在電台擔任夜間主播已將近七年，WWJ950電台的聲明寫到：「他經常與同事談論他的孩子和對他們的愛，以及他們在學校的故事。他是一名完美的專業人士，致力於WWJ的工作與廣播業，他熱愛向聽眾傳遞最新訊息。」

電台表示麥修斯突然去世後，「新聞編輯室的同仁留下許多眼淚」，並向他的親友表達哀悼之意。

麥修斯多位同事在廣播期間得知他去世的消息，主播佩奇(Jackie Paige)向聽眾報導這一不幸的突發悲劇，「今日下午更新我們的頭條新聞，這相當難以報導，我們的夜間新聞主播吉姆．麥修斯今天下午在切斯特菲爾德(Chesterfield)遇害。」

警方表示本案目前對社區不構成危險，嫌犯的身分尚未公布，調查仍在進行中，嫌犯可能面臨一級謀殺與謀殺未遂指控。