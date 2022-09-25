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橫跨10餘年 高盛主管被爆性歧視 近1400女員工集體提告

編譯郭宣含／綜合24日電
高盛集團在紐約證交所的標誌。(路透)
高盛集團在紐約證交所的標誌。(路透)

紐約郵報(New York Post)報導，根據22日一份未經刪減的爆炸性法律文件，約1400名高盛集團(Goldman Sachs)女性員工集體提出性歧視訴訟，指控她們逾十年來遭多名男性主管歧視、性騷擾和性攻擊，而且她們向公司申訴後，高盛僅警告但仍縱容甚至提拔多名加害者；高盛駁斥這項指控，並稱對性騷零容忍，一經確認即快速採取停職等行動。

這起在紐約南區聯邦法院的案件，開庭時間訂在2023年6月5日。

這份法律文件列出至少75件男主管不當性行為且已回報的案例，以及七件指控性侵、企圖性侵和性攻擊等重罪的刑事訴訟案。儘管女下屬一再申訴，但高盛被控睜一隻眼閉一隻眼，僅以口頭或書面警告這些男主管。

律師公布高盛2000年至2011年間收到的內部申訴案件，一名男主管帶女下屬到公司廢棄樓層後提議發生性關係，事後還單獨致電稱自己聽著女下屬聲音手淫；該名男主管還堅持帶該女性回公寓，分享他拍下其他女職員穿內衣的照片。

根據該文件，一名主管告訴女性下屬，「妳個性好強，床上功夫應該也不賴」。

該文件指出，另一名高盛主管向女下屬示愛，出差時更多次對她性暗示和性提議；該名女性事後向一名剛升遷的男同事抱怨這起不舒服的經歷，對方起先很支持並提供建議，但下一秒就把手放在她的臀部上。

一名高盛女職員聲稱，她在公司棒球賽後遭男同事下藥性侵；根據該訴訟書，另有一名男主管對女下屬提出性邀約，遭拒後還尾隨對方至房門圖謀不軌，直到該女性成功鎖上門才脫身。

高盛發言人告訴紐約郵報：「原告申訴案件未能反映高盛內部真實情況，許多案件都過了20年，而且經特別揀選，內容不實也不全。」

該發言人指出，高盛無法容忍任何歧視、性騷和不當對待事件，一經確認便迅速採取停職的行動，但其拒絕評論個別申訴案。

該文件主張，高盛明白這些問題，但仍容忍這些主管的性別刻板印象、性騷擾和性別歧視，僅分別祭出口頭或書面警告；原告律師表示，多名性騷加害者事後還獲升遷，或得以保留原主管職。

高盛前女性員工傑米．希金斯(Jamie Fiore Higgins)8月發表的備忘錄也呼應類似情況，她稱高盛曼哈頓總部充斥仇女氣氛，一名同事整理出女性新人的「性能力」表格，並稱「我想知道罩杯和臀型」。

希金斯在書中寫道，一名男同事透露，她「因為有陰道」而獲升遷，但在她生完第四胎後，同事會發出「哞」的牛叫聲嘲笑她的體型。

高盛 性騷擾 歧視

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