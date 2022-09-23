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機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

編譯周辰陽／即時報導
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)
美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空377航班的男子被拍到出拳毆打空服員後腦勺，並在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪，可能面臨最高20年的有期徒刑。(影片截圖)

美聯社等媒體報導，一名搭乘美國航空（American Airlines）航班的男子被其他乘客拍到出拳毆打空服員的後腦勺。他在班機降落後遭到逮捕，被控犯下干擾機組員罪。若被判有罪，將面臨最高20年的有期徒刑。

報導指出，這起事件發生在21日，地點則是從墨西哥聖荷西卡波（San José del Cabo）飛往美國加州洛杉磯國際機場的美航377航班上。從影像可見，一位男性空服員身體似乎閃了一下，接著轉身朝向機首走，一名男乘客則追了上去，並揮拳揍向背對著他的空服員後腦勺。

影像可聽聞目擊此事的乘客發出驚呼聲，空服員則踉踉蹌蹌往前走了幾步，施暴的男乘客則逕自轉身往回走。空服員拿起對講機通報狀況後，至少2名乘客起身，似乎準備對該名乘客採取行動。

根據報導，對空服員施暴的男子是來自加州威斯敏斯特市（Westminster, Ca）的亞歷山大．黎（Alexander Tung Cuu Le，音譯）。聯邦調查局（FBI）探員在聲請書（Affidavit）寫道，美航377航班起飛後不久，黎姓男子就抓住另一位空服員的肩膀，並且要求送上咖啡，但被告知要等。當他從飛機後方坐到接近頭等艙的一個空位時，男性空服員就要求他回到指定的座位。

聲請書指出，黎姓男子沒有回自己的位子，反而以雙拳打架的姿勢站著，對空服員揮動手臂，但沒有打中。該空服員在前往通報此事給機師的路上時，後腦杓就被擊中，數名乘客隨後「拘捕了」黎姓男子，並用另一名空服員提供的束具銬住他的雙手雙腳。

根據報導，遇襲的空服員在剩餘的飛行時間冰敷傷口，隨後被送往醫院，另外一隻影片則可見到黎姓男子被執法人員帶走。美航發言人布雷辛（Curtis Blessing）說，美航已永久禁止該名男子搭公司航班，正協助執法部門調查此事。

洛杉磯國際機場 加州 墨西哥

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