機上毆打空服員後腦杓 加州男恐吃20年牢飯

美聯社等媒體報導,一名搭乘美國航空(American Airlines)航班的男子被其他乘客拍到出拳毆打空服員的後腦勺。他在班機降落後遭到逮捕,被控犯下干擾機組員罪。若被判有罪,將面臨最高20年的有期徒刑。

報導指出,這起事件發生在21日,地點則是從墨西哥 聖荷西卡波(San José del Cabo)飛往美國加州洛杉磯國際機場 的美航377航班上。從影像可見,一位男性空服員身體似乎閃了一下,接著轉身朝向機首走,一名男乘客則追了上去,並揮拳揍向背對著他的空服員後腦勺。

影像可聽聞目擊此事的乘客發出驚呼聲,空服員則踉踉蹌蹌往前走了幾步,施暴的男乘客則逕自轉身往回走。空服員拿起對講機通報狀況後,至少2名乘客起身,似乎準備對該名乘客採取行動。

根據報導,對空服員施暴的男子是來自加州威斯敏斯特市(Westminster, Ca)的亞歷山大.黎(Alexander Tung Cuu Le,音譯)。聯邦調查局(FBI)探員在聲請書(Affidavit)寫道,美航377航班起飛後不久,黎姓男子就抓住另一位空服員的肩膀,並且要求送上咖啡,但被告知要等。當他從飛機後方坐到接近頭等艙的一個空位時,男性空服員就要求他回到指定的座位。

聲請書指出,黎姓男子沒有回自己的位子,反而以雙拳打架的姿勢站著,對空服員揮動手臂,但沒有打中。該空服員在前往通報此事給機師的路上時,後腦杓就被擊中,數名乘客隨後「拘捕了」黎姓男子,並用另一名空服員提供的束具銬住他的雙手雙腳。

根據報導,遇襲的空服員在剩餘的飛行時間冰敷傷口,隨後被送往醫院,另外一隻影片則可見到黎姓男子被執法人員帶走。美航發言人布雷辛(Curtis Blessing)說,美航已永久禁止該名男子搭公司航班,正協助執法部門調查此事。

