影／只差8公分 紐約女駕車竟遇「吊車掉落砸中」幸運脫身

美國紐約一名女子近日在十字路口等待通過時，突然一台吊車意外倒塌並壓到她駕駛的汽車上，不過該女子竟奇蹟般地逃脫。(取材自推特)

紐約一名女子近日在十字路口等待通過時，突然一台吊車意外倒塌並壓到她駕駛的汽車 上，不過該女子竟奇蹟般地逃脫。

衛報報導，現年22歲的當地大學生克魯茲 （Danielle Cruz）20日在紐約布朗克斯（Bronx）準備駕車前去上課時遭遇這起意外，她回憶事發當下表示一開始看到吊車先是撞倒一根燈桿，並意識到它接下來可能會撞到她的車子。

克魯茲指出「發生當下顯得緩慢但又快速，就像我看到燈桿移動後就感覺會發生一些事情，那東西砸到我的車上，整個擋風玻璃和車頂都被塌陷，接著馬上就撞到我的頭」，克魯茲還向急救人員表示「如果我把車往前停3英寸（約7.62公分），現在就已經死了」。

據報導，克魯茲最初被困在車裡，幸虧有一旁路人前來幫忙才得以脫身，隨後她被送醫後並無大礙。協助克魯茲脫困的目擊者威廉 斯（Ticey Williams）表示，「感謝上帝，那位女士一切都好，我們打開門把她救了出來」。

至於出意外的吊車是從一座11層高公寓的建築工地掉下來的，目前尚不清楚是什麼導致這場意外。當地消防部門從現場疏散29名建築工人。