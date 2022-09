影／只差8公分 紐約女駕車竟遇「吊車掉落砸中」幸運脫身

紐約一名女子近日在十字路口等待通過時,突然一台吊車意外倒塌並壓到她駕駛的汽車 上,不過該女子竟奇蹟般地逃脫。

衛報報導,現年22歲的當地大學生克魯茲 (Danielle Cruz)20日在紐約布朗克斯(Bronx)準備駕車前去上課時遭遇這起意外,她回憶事發當下表示一開始看到吊車先是撞倒一根燈桿,並意識到它接下來可能會撞到她的車子。

克魯茲指出「發生當下顯得緩慢但又快速,就像我看到燈桿移動後就感覺會發生一些事情,那東西砸到我的車上,整個擋風玻璃和車頂都被塌陷,接著馬上就撞到我的頭」,克魯茲還向急救人員表示「如果我把車往前停3英寸(約7.62公分),現在就已經死了」。

據報導,克魯茲最初被困在車裡,幸虧有一旁路人前來幫忙才得以脫身,隨後她被送醫後並無大礙。協助克魯茲脫困的目擊者威廉 斯(Ticey Williams)表示,「感謝上帝,那位女士一切都好,我們打開門把她救了出來」。

至於出意外的吊車是從一座11層高公寓的建築工地掉下來的,目前尚不清楚是什麼導致這場意外。當地消防部門從現場疏散29名建築工人。

WATCH: On Tuesday, a crane at a construction site in the Bronx crushed a car that was stopped at a traffic light.



Danielle Cruz, 22, was the only occupant of the vehicle and suffered only a cut to her lip as a result of the broken glass. pic.twitter.com/fMBP16ZkXm