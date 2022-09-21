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免費開放後院「泡溫泉」50年 加州慷慨男池內去世

中央社／舊金山21日電

加州柏克萊有位奇人被稱為「溫泉男」，過去50年他開放家中後院的紅木溫泉池，免費給外人使用，上周末有訪客在溫泉池內發現他過世。

加州「信使新聞」今天報導，17日一位訪客發現充滿故事性的溫泉浴池內78歲屋主哈斯汀（Deward Hastings）躺在其中，沒有生命跡象，經緊急救護半小時後回天乏術。

加州柏克萊（Berkeley）警方表示，哈斯汀之死排除他殺之嫌。而「溫泉男」的死訊讓與他親近的友人感到震驚，希望為他留下紀念並保留那個獨特的神奇空間。

哈斯汀去世的消息傳出後，社群媒體有不少人寫下他們對哈斯汀的印象，包括「特殊」、「聰明」、「慷慨」和「柏克萊怪人的堡壘」（bastion of Berkeley weirdos）。

根據「舊金山紀事報」，哈斯汀於1944年1月24日出生在加州聖馬提歐（San Mateo）。1970年代他經常背包旅行時發現，許多天然的溫泉池關閉，因此1975年在他柏克萊家中的後院打造一個「半秘密」的溫泉池。

由紅木結構打造的溫泉浴池可容納6位成人，空間大到讓浸泡在其中的人無需擔心碰到別人的腳趾頭。

1980年代，因為當地有些醉漢夜裡到他家後院，於是哈斯汀裝了一組號碼鎖，並維持每天約60人來泡澡的數量。

卡拉漢（Greg Callahan）告訴「信使新聞」，他在20多歲時第一次偶然發現哈斯汀的溫泉浴池，那次偶遇的30年後成為哈斯汀的鄰居。

卡拉漢認為，哈斯汀為人們創造一個安全、自然的空間，就對私人財產而言，這是他看過最讓人印象深刻的慷慨行為，「做這件事的人非常特別，這地方的存在本身就有療癒性，像個禮物」。

哈斯汀的一生擁有多重角色，他在加州大學柏克萊分校求學時主修工程、化學和物理。當1960年代「言論自由運動」時經營印刷店，他還在地區性的文藝復興嘉年華活動賣飲料，擔任音樂活動舞台經理。

雖然他的溫泉池每天有訪客，這位害羞的老嬉皮卻傾向獨處，雖有位結縭12年的妻子，但後來兩人關係疏離。

哈斯汀的溫泉浴池每周開放6天，周一為保養日。當地的驗屍相關單位將調查他的死因，在結果判定前，溫泉浴池仍會維持開放。哈斯汀的鄰居和一些好友每周會來清理濾網、放水和打掃。

加州大學 柏克萊 社群媒體

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