我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

Podcast報導後全世界關注 馬州男謀殺有罪判決獲撤銷

編譯周辰陽／即時報導
美國男子賽義德（中）2000年被陪審團判決殺害前女友李海珉有罪，但2014年上線的真實犯罪Podcast《Serial》對他在此案的角色提出質疑、引發全世界的關注。法官19日裁定撤銷他的有罪判決，並給檢方30天決定是否尋求新審判。（路透）
美國男子賽義德（中）2000年被陪審團判決殺害前女友李海珉有罪，但2014年上線的真實犯罪Podcast《Serial》對他在此案的角色提出質疑、引發全世界的關注。法官19日裁定撤銷他的有罪判決，並給檢方30天決定是否尋求新審判。（路透）

美國男子賽義德（Adnan Syed）2000年被判決殺害前女友李海珉（Hae Min Lee，音譯）有罪、須服無期徒刑，但多年後一檔Podcast對他在此案的角色提出質疑，引發全世界的關注。BBC與美國NBC新聞報導，法官19日裁定撤銷賽義德的有罪判決。

根據報導，1999年就讀於伍德羅恩高中（Woodlawn High School）的李海珉在1月時失蹤，遺體隨後被發現埋在巴爾的摩市李金公園（Leakin Park）的樹林裡。檢方仰賴匿名線報、人證與後來被證明不可靠的手機定位資料，主張當年19歲的同學兼前男友賽義德是被拋棄的情人（scorned lover），指他動手勒死了李海珉，並在一位友人的幫助下埋屍。

賽義德於2000年被陪審團判決蓄意殺人、綁架、搶劫與非法拘禁等罪名成立，過去20年提出上訴全被駁回，最近一次則是2019年遭駁。不過，熱門真實犯罪Podcast節目《Serial》2014年推出第一季時，就把李海珉命案當成主軸，並對賽義德的犯行提出質疑，吸引了全世界的注意力案。《Serial》記述此案的節目已被下載超過3.4億次，還催生了HBO於2019年推出紀錄片在內的其他作品。

巴爾的摩市州檢辦公室跟賽義德的最新辯護律師過去一年來一道研究案情，日前聲明發現了2名「替代嫌犯」（Alternative Suspects），認為今年41歲的賽義德「應得新的審判」，要求法院推翻有罪判決。巡迴法院法官芬恩（Melissa Phinn）19日宣布，檢方提出了令人信服的論點，即讓賽義德身陷囹圄近23年的有罪判決存在缺陷，因此應該立即獲得自由。

芬恩法官說，她是「為了公平與正義的利益」而推翻賽義德的有罪判決，並指當年的檢察官沒有適當移交本可有助顯示殺害李海珉者另有其人的證據給辯方，且審判以來揭示的證據會增加「結果將有所不同的重大與顯著可能性」。

芬恩法官裁定撤銷了賽義德的謀殺、綁架、搶劫與非法拘禁有罪判決，下令當庭解開鐐銬與無保釋放，轉置於通過GPS定位監控的在家拘禁。不過，這個裁決並不意味著賽義德是清白之身，芬恩法官據報給檢方30天時間，決定是否尋求新審判，或者可能停止此案。

手機 檢察官

上一則

性病感染率激增 專家籲使用保險套

延伸閱讀

搶購漢堡捅死人 華府男判囚22年

搶購漢堡捅死人 華府男判囚22年
張亞中9/16訪馬州 談國民黨及兩岸和平

張亞中9/16訪馬州 談國民黨及兩岸和平
教學樓腐蝕… 馬州54所公校硬體設施未達標

教學樓腐蝕… 馬州54所公校硬體設施未達標
馬州夏季餐廳美食周9/16啟動 400店家參與

馬州夏季餐廳美食周9/16啟動 400店家參與

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

2022-09-18 12:45
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程