加州婦自編綁架騙局 判監禁18個月

北加州兩個孩子的母親舍莉·帕皮尼2016年製造一起自己被綁架的騙局，19日被判處18個月監禁，並支付30多萬元賠償。(美聯社)

北加州 兩個孩子的母親舍莉·帕皮尼(Sherri Papini)因爲2016年製造一起自己被綁架的騙局，19日被判處18個月監禁；警方當年為尋找她而連續三周在多州查訪，今年春天達成的認罪協議規定，帕皮尼需支付30多萬元賠償。

緩刑官和律師建議判處40歲的帕皮尼一個月刑期和七個月在家軟禁，但聯邦地區法官表示，考慮到謊報犯罪的嚴重性和參與尋找的人數之多，為了警惕他人而判她服刑18個月。

聯邦檢方表示，綁架騙局是帕皮尼蓄意精心策畫的，甚至在今年4月達成認罪協議並承認向聯邦調查局(FBI)撒謊後數月來，她仍向人謊稱自己被綁架。檢方說：「帕皮尼的量刑聽證在全國受到關注，她的罪行比金融詐欺和向執法部門作偽證都嚴重，尤其是為了她的謊言而投入大量資源和人力。」檢方說，帕皮尼必須服滿整個刑期，法官下令她11月8日到監獄 報到。

辯護律師說：「帕皮尼的外表甜美可愛，她的善變性格使她既想要家庭的穩定，同時又想有年輕人的放蕩不羈，因此這位已婚女性追求不現實的幻覺，從北加 州萊丁鎮(Redding)的家出走，到600哩的南加州找她的前男友。在她表示想回家後，前男友開車把她丟在距家150哩的五號公路上。

路人看到她鼻青臉腫，左臂燙傷，右肩傷痕模糊，渾身瘀青，手腕和腳踝有被銬的痕跡，身上纏著綁帶。帕皮尼編造故事說，她在外跑步期間被兩名西語裔女性持槍綁架，但實際上她的所有傷勢都是自殘的結果。辯護律師說，她身上的傷是她「不安分的受虐狂」和「自我懺悔」的表現。

檢方說，帕皮尼的騙局不但傷害自己和家人，而且使整個社區陷入恐懼，擔憂街上的西語裔婦女綁架和販賣女性。檢方同意以認罪協議換取輕判8至14個月監禁，而不是最高的25年監禁。

作為認罪協議的一部分，帕皮尼同意向執法部門支付15萬多元失蹤搜尋費。並償還她所領的12萬8000元殘障補助，她進行的焦慮、抑鬱和創傷後紊亂等精神治療花費的3萬多元是加州受害人賠償金支付的，也必須償還。