神學士與美換囚 毒販換工程師

美國和阿富汗神學士政權19日換囚，以毒販努爾賽(見圖)換回遭阿富汗拘禁兩年多的工程師弗雷瑞克斯。(美聯社)

阿富汗神學士 (塔利班)政權19日宣布完成與美國換囚，力挺神學士的阿富汗毒販努爾賽(Haji Bashir Noorzai)交換美國工程師弗雷瑞克斯(Mark R. Frerichs)，同日交給對方。

努爾賽是阿富汗部落酋長，向來支持神學士政權，因走私毒品被美國羈押、判刑。神學士認為讓忠於神學士的囚犯重獲自由，是「一大象徵性的勝利」。

神學士代理外交部長穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)在喀布爾 記者會上說，2020年被羈押的弗雷瑞克斯已在機場交給美國當局。

努爾賽1990年代起就是神學士的金主，和神學士創始人歐瑪爾(Mullah Mohammad Omar)交情甚篤，2008年因參加國際販毒被美國判處無期徒刑。

和努爾賽一起出席記者會的穆塔奇說，神學士願意和包括美國在內的各方談判，以解決問題。

拜登總統說，和神學士談判，最終獲致成果，讓弗雷瑞克斯重獲自由，不是輕易做出的決定；他說，美國政府將繼續把救回被劫持的人質或被冤判的國人，當作施政重點。

兩名美國資深官員告訴媒體，弗雷瑞克斯已抵達多哈，經初步體檢，健康情況似乎良好。

美國8月在喀布爾市區空襲炸死凱達組織首領札瓦希里後，即擔心弗雷瑞克斯恐不安全，一面警告神學士不得對他不利，一面誘使雙方談判交換人質。

這也是神學士去年重掌政權以來，首度和美國換囚，有助提升神學士政權內部溫和派的士氣。溫和派和基本教義派時常為應否採取更符合世界潮流的政策，如讓女孩上學而爭論不休。溫和派認為，要融入國際社會，就要務實地與時俱進。

國際危機集團資深顧問史密斯(Graeme Smith)說，神學士這次獲得外交「突破」，或可折衝一下黨內的孤立派，特別是坎達哈那裡的死硬派，因為這派認為沒必要和外國人交往。