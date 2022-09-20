我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福研究：睡眠年齡比實際年齡大 死亡風險高

王子公主互動吸睛 7歲夏綠蒂指導喬治：你等下得鞠躬

神學士與美換囚 毒販換工程師

記者張聲肇／綜合報導
美國和阿富汗神學士政權19日換囚，以毒販努爾賽(見圖)換回遭阿富汗拘禁兩年多的工程師弗雷瑞克斯。(美聯社)
美國和阿富汗神學士政權19日換囚，以毒販努爾賽(見圖)換回遭阿富汗拘禁兩年多的工程師弗雷瑞克斯。(美聯社)

阿富汗神學士(塔利班)政權19日宣布完成與美國換囚，力挺神學士的阿富汗毒販努爾賽(Haji Bashir Noorzai)交換美國工程師弗雷瑞克斯(Mark R. Frerichs)，同日交給對方。

努爾賽是阿富汗部落酋長，向來支持神學士政權，因走私毒品被美國羈押、判刑。神學士認為讓忠於神學士的囚犯重獲自由，是「一大象徵性的勝利」。

神學士代理外交部長穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)在喀布爾記者會上說，2020年被羈押的弗雷瑞克斯已在機場交給美國當局。

努爾賽1990年代起就是神學士的金主，和神學士創始人歐瑪爾(Mullah Mohammad Omar)交情甚篤，2008年因參加國際販毒被美國判處無期徒刑。

和努爾賽一起出席記者會的穆塔奇說，神學士願意和包括美國在內的各方談判，以解決問題。

拜登總統說，和神學士談判，最終獲致成果，讓弗雷瑞克斯重獲自由，不是輕易做出的決定；他說，美國政府將繼續把救回被劫持的人質或被冤判的國人，當作施政重點。

兩名美國資深官員告訴媒體，弗雷瑞克斯已抵達多哈，經初步體檢，健康情況似乎良好。

美國8月在喀布爾市區空襲炸死凱達組織首領札瓦希里後，即擔心弗雷瑞克斯恐不安全，一面警告神學士不得對他不利，一面誘使雙方談判交換人質。

這也是神學士去年重掌政權以來，首度和美國換囚，有助提升神學士政權內部溫和派的士氣。溫和派和基本教義派時常為應否採取更符合世界潮流的政策，如讓女孩上學而爭論不休。溫和派認為，要融入國際社會，就要務實地與時俱進。

國際危機集團資深顧問史密斯(Graeme Smith)說，神學士這次獲得外交「突破」，或可折衝一下黨內的孤立派，特別是坎達哈那裡的死硬派，因為這派認為沒必要和外國人交往。

努爾賽就是坎達哈省的著名毒販；2001年美國入侵阿富汗，推翻當時的神學士政權後，努爾賽投效美國，把神學士囤積的大量武器交給美軍，但不久就和美國鬧翻，逃到巴基斯坦，繼續販毒。2005年美國計誘他到紐約洽談反恐經費事，抵美11天後被捕。

弗雷瑞克斯。(美聯社)
弗雷瑞克斯。(美聯社)

神學士 阿富汗 喀布爾

上一則

2具「嚴重腐爛」老年屍體 陳屍羅德島前市長家中

下一則

拜登：新冠結束 專家：言之過早

延伸閱讀

專家：美參眾議員力挺 台灣付代價

專家：美參眾議員力挺 台灣付代價
新聞分析／華府抗中 美國利益≠台灣利益

新聞分析／華府抗中 美國利益≠台灣利益
坎伯重申：美國政策不變 目標仍是維持台海和平穩定

坎伯重申：美國政策不變 目標仍是維持台海和平穩定
美國訴求改革聯合國安理會 要追究俄侵略烏克蘭責任

美國訴求改革聯合國安理會 要追究俄侵略烏克蘭責任

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
連鎖超市韋格曼斯全自助結帳難敵行竊，宣告停用。圖為韋格曼斯一角。(Getty Images)

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

2022-09-18 12:45
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38

超人氣

更多 >
頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相

頭被切除？「無頭帶疤三腳狗」嚇壞網友 飼主親曬真相
理財專家建議 退休前應該購買的8項物件

理財專家建議 退休前應該購買的8項物件
哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋

哈利王子不被允許向女王敬禮 粉絲炸鍋
英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別

英女王國葬儀式開始 王室成員齊送別
哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程

哭到妝都花了 梅根淚流滿面送女王最後一程