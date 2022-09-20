神學士與美換囚 毒販換工程師
阿富汗神學士(塔利班)政權19日宣布完成與美國換囚，力挺神學士的阿富汗毒販努爾賽(Haji Bashir Noorzai)交換美國工程師弗雷瑞克斯(Mark R. Frerichs)，同日交給對方。
努爾賽是阿富汗部落酋長，向來支持神學士政權，因走私毒品被美國羈押、判刑。神學士認為讓忠於神學士的囚犯重獲自由，是「一大象徵性的勝利」。
神學士代理外交部長穆塔奇(Amir Khan Muttaqi)在喀布爾記者會上說，2020年被羈押的弗雷瑞克斯已在機場交給美國當局。
努爾賽1990年代起就是神學士的金主，和神學士創始人歐瑪爾(Mullah Mohammad Omar)交情甚篤，2008年因參加國際販毒被美國判處無期徒刑。
和努爾賽一起出席記者會的穆塔奇說，神學士願意和包括美國在內的各方談判，以解決問題。
拜登總統說，和神學士談判，最終獲致成果，讓弗雷瑞克斯重獲自由，不是輕易做出的決定；他說，美國政府將繼續把救回被劫持的人質或被冤判的國人，當作施政重點。
兩名美國資深官員告訴媒體，弗雷瑞克斯已抵達多哈，經初步體檢，健康情況似乎良好。
美國8月在喀布爾市區空襲炸死凱達組織首領札瓦希里後，即擔心弗雷瑞克斯恐不安全，一面警告神學士不得對他不利，一面誘使雙方談判交換人質。
這也是神學士去年重掌政權以來，首度和美國換囚，有助提升神學士政權內部溫和派的士氣。溫和派和基本教義派時常為應否採取更符合世界潮流的政策，如讓女孩上學而爭論不休。溫和派認為，要融入國際社會，就要務實地與時俱進。
國際危機集團資深顧問史密斯(Graeme Smith)說，神學士這次獲得外交「突破」，或可折衝一下黨內的孤立派，特別是坎達哈那裡的死硬派，因為這派認為沒必要和外國人交往。
努爾賽就是坎達哈省的著名毒販；2001年美國入侵阿富汗，推翻當時的神學士政權後，努爾賽投效美國，把神學士囤積的大量武器交給美軍，但不久就和美國鬧翻，逃到巴基斯坦，繼續販毒。2005年美國計誘他到紐約洽談反恐經費事，抵美11天後被捕。
上一則
2具「嚴重腐爛」老年屍體 陳屍羅德島前市長家中
下一則
FB留言