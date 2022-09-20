性病感染率激增 專家籲使用保險套

梅毒、淋病等性傳染病激增，男男性行為傳播猴痘，讓問題雪上加霜。圖為含有梅毒細菌的組織樣本。(美聯社)

美國梅毒、淋病等性傳染病激增，男男性行為傳播猴痘 (Monkeypox)，讓問題雪上加霜，疾病防治中心(CDC )呼籲加強預防。

去年梅毒新病例比前年驟增26%，感染率衝到1991年以來的高點，感染病例更達1948年迄今的高點，CDC性病防治組長梅納博士(Leandro Mena)說，「重建、創新、擴大」預防措施是當務之急。

不僅淋病梅毒等傳統性病連年增加，愛滋病例去年也上升16%，國際間開始流行猴痘，主要在男男性行為者身上傳播，讓全國性傳染病聯盟會長哈維(David Harvey)逕以「情況失控」形容。

梅納說，政府正在研擬對策，包括提供簡易檢測 劑，讓民眾提早得知是否感染，進而預防擴散。

伯明翰阿拉巴馬大學傳染病專家沙格(Mike Saag)認為預防其實很簡單，就是使用安全套(保險套)，「大家都不採取保護措施，性病案例自然增加。」

梅毒是細菌傳染病，通常只在性器官表皮造成傷痛，但經久不治仍可能惡化甚至致命，1940年代起抗生素問世後，美國梅毒病例驟降，1998年降到低點，全國總數不到7000，但2002年起開始竄升，主要在男同性戀與雙性戀者身上傳播。

雖然男性、非裔、西語裔和原住民是新增感染的主要群族，女性感染案例也在猛升，去年就飆升50%；孕婦感染尤其不妙，還會傳染給新生兒，也增加嬰兒死亡或聾盲的風險。十年前，先天感染梅毒的新生兒僅300人，去年飆升到2700，其中211人胎死或出生即死。

2013年底，CDC放棄消滅梅毒運動，因為經費欠缺，結果當年病例就飆升到1萬7000，到2020年再增至4萬1700，去年更達5萬2000，感染率每10萬人有16人，是30年來的高點。

梅納呼籲社會不要將性病污名化，鼓勵疑似感染者接受檢查與治療，也呼籲政府研發在家檢測劑。「我可以預想，有一天，性傳染病的檢測會變得像在家驗孕一樣，方便又便宜。」