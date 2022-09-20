全國Q2公路死亡人數 兩年首降
全美4到6月公路死亡人數略降，為兩年來第一次，相對於疫情下處處有魯莽駕駛的情況似有所緩解，但政府表示，仍處危機水平。
美聯社報導，全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)數據顯示，1到6月車禍死亡達2萬175人，較去年同期增0.5%，第二季反轉為降，2020年夏季疫情爆發後一連七季增長的情況畫下句點。
全美2021年車禍死亡人數近4萬3000人，創16年新高，較2020年增加10.5% ，是1975年追蹤以來最大年增幅。
4至6月全美車禍死亡1萬590人，較去年同期減少近5%。
運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，死亡人數仍處於需採取緊急行動的水平，這些死亡並非不可避免。
NHTSA代理局長安‧卡爾森(Ann Carlson)19日對州長高速公路交通安全協會(Governors Highway Safety Association)說，希望下降趨勢從此延續，目前死亡人數仍非該有的新常態。
兩年前在多州居家避疫令下，道路幾乎空無車輛，交通量減導致駕駛人開快車，車禍死亡人數一路攀升；去年車禍死亡人數創新高。實際數字今年稍晚公布，估計值通常與實際數字很接近。
非營利機構汽車安全中心(Center for Auto Safety)執行董事布魯克斯(Michael Brooks)認為，隨著辦公室開放、更多車輛重返道路，魯莽駕駛可望減少，但死亡率仍非常高，政府還有很多事情要做。
布塔朱吉今年稍早公佈改善死亡人數增勢的策略，包括在拜登總統基礎設施法之下的未來兩年新聯邦指導方針及數十億元撥款，旨在帶動各州和地方降低車速上限、加強安全道路設計；但倡議者認為政府行動仍過於緩慢。
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