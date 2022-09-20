全國Q2公路死亡人數 兩年首降

全美4到6月公路死亡人數略降，為兩年來首次。(美聯社)

全美4到6月公路死亡人數略降，為兩年來第一次，相對於疫情 下處處有魯莽駕駛的情況似有所緩解，但政府表示，仍處危機水平。

美聯社報導，全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA)數據顯示，1到6月車禍 死亡達2萬175人，較去年同期增0.5%，第二季反轉為降，2020年夏季疫情爆發後一連七季增長的情況畫下句點。

全美2021年車禍死亡人數近4萬3000人，創16年新高，較2020年增加10.5% ，是1975年追蹤以來最大年增幅。

4至6月全美車禍死亡1萬590人，較去年同期減少近5%。

運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)說，死亡人數仍處於需採取緊急行動的水平，這些死亡並非不可避免。

NHTSA代理局長安‧卡爾森(Ann Carlson)19日對州長高速公路交通安全協會(Governors Highway Safety Association)說，希望下降趨勢從此延續，目前死亡人數仍非該有的新常態。

兩年前在多州居家避疫令下，道路幾乎空無車輛，交通量減導致駕駛人開快車，車禍死亡人數一路攀升；去年車禍死亡人數創新高。實際數字今年稍晚公布，估計值通常與實際數字很接近。

非營利機構汽車安全中心(Center for Auto Safety)執行董事布魯克斯(Michael Brooks)認為，隨著辦公室開放、更多車輛重返道路，魯莽駕駛可望減少，但死亡率仍非常高，政府還有很多事情要做。

布塔朱吉今年稍早公佈改善死亡人數增勢的策略，包括在拜登 總統基礎設施法之下的未來兩年新聯邦指導方針及數十億元撥款，旨在帶動各州和地方降低車速上限、加強安全道路設計；但倡議者認為政府行動仍過於緩慢。