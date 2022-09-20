拜登：新冠結束 專家：言之過早

CBS 18日播放拜登總統接受新聞節目「60分鐘」記者培利(背向鏡頭者)訪問，他宣稱新冠疫情結束，引起部分公衛專家和共和黨批評。(CBS電視台截圖)

拜登總統在18日播出的「哥倫比亞廣播公司」(CBS)新聞節目「60分鐘」(60 Minutes)專訪中表示，新冠肺炎疫情 已經結束，招致共和黨和部分公衛領袖批評，稱現在宣布抗疫成功還太早，且會影響政府向國會爭取經費的努力。

拜登在預錄專訪中說：「疫情結束，但我們仍有新冠肺炎衍生問題，還在努力，但疫情結束了。」

白宮 本月要求國會撥款224億元防疫預算，並持續施壓國會在30日前通過此案以維持政府運作。

聯邦官員表示，這筆經費對於研發及購買更穩定的疫苗，避免突破性重複感染至關重要；共和黨人士則反對任何新預算，主張應優先使用未用罄的紓困補助。

儘管部分共和黨人認為不再需要，當局仍持續更新公衛緊急狀態，藉此讓白宮更彈性的應對疫情。

非黨派國會獨立監督機構「國會審計處」(GAO)數據顯示，目前每天還有約400人染疫病歿，多達2300萬人為長新冠所困擾；部分公衛領袖認為，政府此際宣布疫情結束是「不負責任的作法」。

斯克里普斯轉化研究所(SRTI)創辦人托波爾(Eric Topol)說：「毫無基礎，這是幻想，數以百萬計的人有長新冠症狀，且無疫苗防止感染。」

「華爾街日報」分析，這股樂觀情緒反映政府亟欲展現抗疫有成，白宮3月表示，全美進入疫情新階段，有足夠疫苗和藥物讓國民可以回歸更正常的生活，政府上周公布旨在「結束疫情緊急階段」的更新版「全球應對新冠肺炎和復甦框架」(Covid-19 Global Response and Recovery Framework)。

然而，白宮預估，若缺乏防疫預算，秋冬會有約1億人染疫；聯邦官員呼籲國民接種補強針，以免疫情復熾，染疫住院情況增加。

喬治華盛頓大學米肯公衛研究所客座兼任助理教授溫麟衍(Leana Wen)說：「疫情的其中一項定義是，改變我們生活、工作和上學的方式，對大多數美國人而言，新冠肺炎不再主導我們的生活，人們已了解傳染病的風險，較像流行性感冒而非可怕的致命疾病。」