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「製造惡性職場環境」動輒侮辱下屬 新墨州女法官被裁定不續聘

編譯柯立偉／綜合18日電

華盛頓郵報報導，新墨西哥州一名地方法院治安法官卡門．加薩(Carmen E. Garza)因過去任職期間在法院內營造「虐待與敵對的工作環境」，動輒以貶損及惡意言論侮辱下屬，遭聯邦法院法官裁定不適任，其任期於8月底到期後不再續聘。

曾在加薩法官下任職的人員均不願意透露姓名，以免身分曝光影響自己在法界的前程。一名下屬說：「她曾抱怨我的同事『太笨』，無法理解簡單概念，甚至探聽同事是否來自有錢家庭或性取向是什麼，每次我反駁她對人的批評時，她都會質疑我的忠誠度。」

另一名下屬也說，加薩法官曾經威脅要取消他的休假，甚至講其他法官和法院職員的壞話，例如體重和外表，甚至還曾經在主持庭審時上網購物。

主審加薩適任案的聯邦法院法官廷科維奇(Timothy M. Tymkovich)表示，調查期間很多部屬不是很願意詳細透露，「因為他們對司法系統保護他們的能力缺乏信心」；而這次公布調查級審議法官投票決定不再續聘加薩的結果，希望給法院職員「報告涉嫌不當行為的勇氣」。

聯邦法院決定不再續聘加薩的命令中說：「減輕職員對被報復的恐懼最有效的辦法是證明司法機關對此類投訴『有效』，這或許需要時間，但希望這件事結束後可以朝相互信任邁出一步。」

獲悉命令後，加薩否認自己創造了敵意工作環境，但願意採取「適當的改正措施」，同時也會向司法委員會申訴聯邦法院的命令。

她說：「職員在向法院提交投訴前從未提出過他們的擔憂，作為一名西語裔女性、律師和法官，我一直在致力於幫助克服女性和少數族群在法律界面臨的障礙，多年以來我和我的法院職員都在推進同樣的工作；我對投訴『感到困惑』，因為這些職員多年來一直都和我保持聯絡、感謝在我手下見習的機會，並與我分享他們的生活狀況。」

加薩 新墨西哥州 投票

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