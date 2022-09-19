我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出現猴痘首例 專家籲「勿與外國人肌膚接觸」挨轟

拜登宣告新冠疫情大流行結束 可能引發爭議

拖車櫃藏3少女 亞利桑納教主涉兒童性販運 最高面臨20年刑期

編譯洪毅／綜合18日電
貝特曼的家人和追隨者在他被警方逮捕後，圍在車輛四周。(美聯社)
貝特曼的家人和追隨者在他被警方逮捕後，圍在車輛四周。(美聯社)

亞利桑納州一個有爭議的教團教主貝特曼(Samuel Bateman)本月被捕後，上周對於虐待兒童等指控不認罪；但是貝特曼未來可能將面臨更嚴重的聯邦指控，即三宗兒童性販運，若檢方確定以此罪名起訴並被定罪，將面臨數十年監禁。

今年8月底，亞利桑納州警方接獲報案，有民眾稱稱在旗桿市(Flagstaff)通往猶他州的公路上看到一個拖車櫃的縫隙間露出一截趾頭；警方到場後，發現這僅有廁所、沙發卻無窗的拖車櫃內，竟有三名11歲至14歲的少女。

這些少女原居住在亞利桑納州科羅拉多市(Colorado City)的貝特曼住家，目前尚不確定與貝特曼的關係；貝特曼則遭到亞州檢方指控虐待兒童及湮滅證據等罪行，但他表示不認罪。

貝特曼一度得到亞利桑納州法院同意保釋，但不久後再度被聯邦執法機構逮捕，因為聯邦檢察官正在調查貝特曼是否涉及兒童性販運，此罪名只要成立一項，就足以讓貝特曼面臨最高20年的監禁。

聯邦法官卡密兒‧拜伯斯(Camille Bibles)日前裁定貝特曼續押，稱這是考量到許多少女的人身安全，因為他是「教主及活命主義者」，擁有相當的資源及追隨者。

貝特曼的律師朱克曼(Adam Zickerman)則不願多談宗教問題，而是說他「不是社區的威脅」。

宗教學者布羅爾(Sam Brower)表示，貝特曼原先是摩門教的宗派「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」(FLDS Church)成員，後出走自立教團，成員數約在百人以下，且依然行一夫多妻制。

聯邦檢察官薛奈德(Patrick Schneider)在法律文書上表示，貝特曼曾與多名女性發生關係，惟尚未提到貝特曼是否屬於任何行一夫多妻制的教團。

此外，貝特曼還是前FLDS教主傑夫斯(Warren Jeffs)的左膀右臂，傑夫斯不單擁有多名妻子，且因童婚及兒童性虐而被判無期徒刑；傑夫斯入獄也讓FLDS的影響力大大降低。

摩門教曾因行一夫多妻制而聞名，但是主流教會自1890年後就已揚棄此制度，現在更是嚴格禁止。

亞利桑納州 檢察官 猶他州

上一則

颶風菲奧娜登陸波多黎各 洪災釀全島大停電

下一則

「製造惡性職場環境」動輒侮辱下屬 新墨州女法官被裁定不續聘

延伸閱讀

少女服藥過量亡 偽藥氾濫敲警鐘

少女服藥過量亡 偽藥氾濫敲警鐘
製作兒童色情影片等罪成立 勞凱利恐面臨90年刑期

製作兒童色情影片等罪成立 勞凱利恐面臨90年刑期
人口販運受害少女刺死強暴犯 獲改判5年緩刑

人口販運受害少女刺死強暴犯 獲改判5年緩刑
刺死性侵自己的男人 少女被判緩刑5年、賠家屬15萬美元

刺死性侵自己的男人 少女被判緩刑5年、賠家屬15萬美元

熱門新聞

現年30歲的大學輟學生菲爾德，把自己的公司Figma以200億元賣給Adobe，立即成為科技界和媒體注目的焦點。(取材自推特)

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

2022-09-17 15:22
加州宣布下個月起開始發放通膨紓困金。舊金山每加侖油價7月時曾飆至超過6元。（美聯社）

加州通膨紓困金下月發放 個人年收入低於25萬可領

2022-09-16 23:40
圖為一位民眾在玩吃角子老虎機(slot machine)。美聯社

玩吃角子老虎獲頭彩支票遭銀行拒收 婦人指控遭歧視

2022-09-12 13:03
佛州州長德桑提斯派出兩架飛機，將無證客載到向來被視為有錢人避暑勝地的麻州瑪莎葡萄園島釋放。(美聯社)

綠草如茵…佛州州長派機送無證客 到麻州富人度假勝地

2022-09-15 14:41
特斯拉執行長馬斯克的前女友，正在拍賣他們兩人在大學交往時的一些紀念物，包含馬斯克年輕時的照片。（取材自RR Auction）

馬斯克前女友拍賣全球首富年輕照片 求學青澀照全曝光

2022-09-12 11:38
吉柏森麵包店父子被誣告「種族歧視」，獲得澄清，歐柏林學院要賠該店3659萬元。(取自臉書)

非裔學生偷酒 店家卻被全校罵種族歧視 法院判校方賠3659萬

2022-09-11 12:14

超人氣

更多 >
台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出

台灣918大震威力有如8顆原子彈 花蓮受困4人救出
女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人

女王國葬各國元首限搭公車 但拜登可搭座車 惹毛許多人
拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛

拜登：中國若武力侵台 美國會出兵防衛
被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗

被竊損失大增…Wegmans自助結帳 被不誠實打敗
拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資

拜登告誡習近平：若支持俄羅斯 美會叫停投資