拖車櫃藏3少女 亞利桑納教主涉兒童性販運 最高面臨20年刑期

貝特曼的家人和追隨者在他被警方逮捕後，圍在車輛四周。(美聯社)

亞利桑納州 一個有爭議的教團教主貝特曼(Samuel Bateman)本月被捕後，上周對於虐待兒童等指控不認罪；但是貝特曼未來可能將面臨更嚴重的聯邦指控，即三宗兒童性販運，若檢方確定以此罪名起訴並被定罪，將面臨數十年監禁。

今年8月底，亞利桑納州警方接獲報案，有民眾稱稱在旗桿市(Flagstaff)通往猶他州 的公路上看到一個拖車櫃的縫隙間露出一截趾頭；警方到場後，發現這僅有廁所、沙發卻無窗的拖車櫃內，竟有三名11歲至14歲的少女。

這些少女原居住在亞利桑納州科羅拉多市(Colorado City)的貝特曼住家，目前尚不確定與貝特曼的關係；貝特曼則遭到亞州檢方指控虐待兒童及湮滅證據等罪行，但他表示不認罪。

貝特曼一度得到亞利桑納州法院同意保釋，但不久後再度被聯邦執法機構逮捕，因為聯邦檢察官 正在調查貝特曼是否涉及兒童性販運，此罪名只要成立一項，就足以讓貝特曼面臨最高20年的監禁。

聯邦法官卡密兒‧拜伯斯(Camille Bibles)日前裁定貝特曼續押，稱這是考量到許多少女的人身安全，因為他是「教主及活命主義者」，擁有相當的資源及追隨者。

貝特曼的律師朱克曼(Adam Zickerman)則不願多談宗教問題，而是說他「不是社區的威脅」。

宗教學者布羅爾(Sam Brower)表示，貝特曼原先是摩門教的宗派「基本教義派的耶穌基督後期聖徒教會」(FLDS Church)成員，後出走自立教團，成員數約在百人以下，且依然行一夫多妻制。

聯邦檢察官薛奈德(Patrick Schneider)在法律文書上表示，貝特曼曾與多名女性發生關係，惟尚未提到貝特曼是否屬於任何行一夫多妻制的教團。

此外，貝特曼還是前FLDS教主傑夫斯(Warren Jeffs)的左膀右臂，傑夫斯不單擁有多名妻子，且因童婚及兒童性虐而被判無期徒刑；傑夫斯入獄也讓FLDS的影響力大大降低。

摩門教曾因行一夫多妻制而聞名，但是主流教會自1890年後就已揚棄此制度，現在更是嚴格禁止。