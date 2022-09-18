涉50年前命案 77歲內州前副檢察長被捕

前內華達州副檢察長齊利拉因涉嫌50年前命案而被捕。(美聯社)

前內華達州副檢察長齊利拉(Tudor Chirila Jr.)因涉嫌50年前在夏威夷 刺死一名19歲女子而被捕，77歲的齊利拉曾競選內州高等法院席位，後任一家公司總裁，與臭名昭著的野馬牧場(Mustang Ranch)妓院有關。齊利拉被控二級謀殺，關在Washoe郡監獄，被列為他州在逃犯，不得保釋。

夏威夷警方說，是DNA 證據顯示齊利拉與19歲的女子南西·安德森(Nancy Anderson)被刺身亡有關。安德森高中畢業後，1971年10月從密西根州搬到夏威夷，在一家麥當勞店打工，齊利拉1973年1月7日捅了她60多刀，刺死後遺屍公寓。

警方50年來多次重啟這起殺人懸案的調查，對多名嫌疑人進行問話，包括安德森的前男友、公寓樓的管理員以及一個上門推銷刀具的商販。被調查的商販主動要求做指紋對比，並通過了警方的測謊儀。警方去年12月找到嫌疑人的線索，今年3月在加州獲取齊利拉兒子的DNA，經與作案現場的DNA比對，確認兩人是父子關係。

內州雷諾市(Reno)警方9月6日下令採集齊利拉的DNA，兩天後他試圖自殺，14日被捕後關進雷諾的郡監獄。

齊利拉長期在雷諾、卡森市(Carson)和太浩湖(Lake Tahoe)地區任律師，1970年代末成為州副檢察長，1994年競選州高等法院未果。

雷諾市聯邦檢察官1998年提出聯邦指控，確認齊利拉曾任總裁的AGE公司，是在幕後為內州妓院老闆康福特(Joe Conforte)掩蓋非法活動的企業。

指控書說，康福特等人策畫了詐欺政府的破產 預謀，野馬牧場妓院後被國稅局沒收和拍賣，以補償1990年以來的欠稅。康福特被控在破產期間隱匿資產以欺騙政府，後來以隱蔽身分與同夥非法購回妓院。

齊利拉作為政府證人作證時承認，他知道公司是康福特擁有和掌控。康福特1999年在聯邦控案開審時失蹤，據信是逃亡南美洲。

齊利拉1998年對康福特提訴，指康福特與聯邦檢方的合作導致他被錯誤解職，求償1400萬元。