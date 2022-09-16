不滿woman、girl等性別定義解釋 恐嚇韋氏辭典 加州男係慣犯

加州男子漢森去年10月間，因韋氏辭典對「女人」(woman)與「女孩」(girl)兩個詞彙的釋義均包含「性別認同」感到憤怒，寫信恐嚇韋氏辭典公司。(Getty Images)

加州男子漢森(Jeremy David Hanson)因不滿韋氏辭典(Merriam-Webster)對「女人」(woman)與「女孩」(girl)兩個詞彙的釋義均包含「性別認同」，寫信恐嚇，稱韋氏辭典公司總部應被炸、參與字典編纂的編輯也都該被槍殺，故而被捕；他已坦承威脅韋氏辭典，訂於明年1月宣判。

漢森在去年10月發給韋氏辭典的恐嚇信中說：「我真的很討厭你們這些文化共產主義者否認生物學、破壞英文文法，你們總部根本就該被炸毀；男孩就是男孩，不是女孩。」

韋氏辭典收到這封恐嚇信後立刻報警，還把公司總部關閉五天。

漢森有恐嚇前科，恐嚇動機都與他反對多元性別認同的意識形態有關；今年3月，他向北德州 大學校長寄出一封信，指他將「開始處決壓迫保守派的殘暴左翼學生與教職員工，因為唯一一個好的民主黨 人，就是死亡的民主黨人」；北德州大學也對漢森提告，本案亦在法院審理中。

此外，聯邦調查局(FBI )表示，漢森2020年還曾恐嚇美國公民自由聯盟(ACLU)、藍多湖(Land O'Lakes)食品公司，以及紐約的一位猶太教拉比(Rabbi)；由於「恐嚇經驗豐富」，FBI幹員懷疑他與威斯康辛州官員、DC漫畫公司(DC Comics)、羅耀拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)教授、國際特赦組織美國分會(Amnesty International USA)、今日美國報(USA Today)等被恐嚇案有關。

FBI承辦幹員凱西‧安德森(Casey Anderson)說：「漢森表示已清楚理解『言論自由』與『恐嚇』間的分際，並表示將來在看到讓自己憤怒的新聞時，會尋求不同的發洩管道舒緩情緒。」