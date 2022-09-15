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曾被逼聽「Baby Shark」怒告獄警 奧克拉荷馬囚犯離奇身亡

編譯張君堯／即時報導
奧克拉荷馬郡一名囚犯近日被發現死在牢房中，而他竟曾因為被強迫聆聽長達數小時的兒童神曲「Baby Shark」而聯合其他囚犯對獄警提告，如今卻在尚未等到判決結果的情況下死亡。(美聯社、取材自YouTube影片)
奧克拉荷馬郡一名囚犯近日被發現死在牢房中，而他竟曾因為被強迫聆聽長達數小時的兒童神曲「Baby Shark」而聯合其他囚犯對獄警提告，如今卻在尚未等到判決結果的情況下死亡。(美聯社、取材自YouTube影片)

美國奧克拉荷馬郡（Oklahoma County）一名囚犯近日被發現死在牢房中，而他竟曾因為被強迫聆聽長達數小時的兒童神曲「Baby Shark」而聯合其他囚犯對獄警提告，如今卻在尚未等到判決結果的情況下死亡。

美聯社報導，48歲的巴斯科（John Basco）2019年曾指控受到獄警的「酷刑」，表示他與其他4名囚犯雙手被銬住、被迫貼在牆面並反覆聆聽「Baby Shark」長達數個小時，巴斯科等人後來針對此案提起訴訟、稱身心因為「酷刑」而受創。

當時此案導致典獄長退休、另外2名獄警也被解僱，且3人都面臨輕罪指控，不過如今這起案件尚未宣判，8日又因涉嫌販毒入獄的巴斯科11日上午被發現在牢房裡「毫無反應」，隨後經過獄方人員搶救仍被宣布死亡。

監獄發言人歐普格蘭德（Mark Opgrande）表示牢房內沒有明顯的打鬥痕跡，調查人員將會朝藥物服用過量的方向調查，最終死因將由州立法醫辦公室判定，值得注意的是，巴斯科是該監獄今年出現的第14起死亡事件，該監獄過去也不斷因犯人死亡、越獄和其他事件受到批評。

律師史普瑞丁（Cameron Spradling）則表示巴斯科死亡的情況「令人不安」，並呼籲在展開調查前保存所有證據。

根據奧克拉荷馬的監獄紀錄顯示，巴斯科在當地的刑事定罪最遠可以追溯到1990年代中期，主要是有關毒品、財產和槍支等犯罪，他更於2000年因二級謀殺罪被判處10年徒刑、並於2007年獲釋。

監獄 退休 毒品

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